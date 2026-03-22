吃春酒被拱上台玩遊戲「抱回6千獎金」！同事1句話他怒：欠嗆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名上班族分享公司春酒經歷，表示當天玩遊戲時沒人願意上台，主管便指派他參加，結果意外拿下第一名、抱回6000元獎金。沒想到才剛下台，就被同事起鬨要求請客，他當場回嗆一句，現場瞬間鴉雀無聲。他也直言，多數人可能會不好意思拒絕，但這種情況「就是欠嗆」，引發熱論。

原PO在「匿名公社」表示，公司辦春酒，玩遊戲沒人要上台，於是主管就派了他上去，沒想到意外拿到第一名，獲得獎金6000元。但下台後，他卻立刻被同事拱請客，不禁直接回嗆反擊，「為什麼要請客？剛剛你們怎麼沒有人要上去？」一句話讓氣氛瞬間凝結，「頓時鴉雀無聲鳥獸散？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言表示「這種拱要人請客的都是不安好心的人，我也不會順從」、「還有些人就理所當然覺得別人中大獎就一定要拿出來分享，想法真的很畸形」、「喊聲的最大但膽子最小」，也有人大讚原PO「嗆得好～」。

也有網友分享類似經驗，「尾牙刮刮樂第一名捐一半，結果輪到我第二名也被拱捐，我直接拒絕」、「我只問他們：我的信用卡帳單你們要幫我繳嗎？大家就不講話了。」也有人提醒，這樣的直球回應雖然解氣，但恐怕會影響職場關係；也有人認為，有些人只是「喊好玩的」，未必真的有惡意。整體討論圍繞在職場文化與人情壓力，也讓不少人直呼「這真的是陋習」。