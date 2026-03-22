　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

▲明華園《女神何仙姑》國姓鄉首場巡演人氣爆棚。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲明華園《女神何仙姑》國姓鄉首場巡演人氣爆棚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府主辦的「2026傳統戲曲鄉鎮巡演」首場活動21日晚間在國姓鄉成功廣場登場，由「無敵小生」孫翠鳳親率明華園戲劇總團演出經典大戲《八仙傳奇－女神何仙姑》，吸引大批鄉親扶老攜幼前往觀賞、現場座無虛席，展現傳統戲曲的強大魅力。

縣府指出，本次由孫翠鳳攜手明華園青年軍實力派演員演出《女神何仙姑》，以精湛身段與氣勢磅礡的場面，帶領觀眾進入八仙傳奇的神話世界；活動開場前更安排「五路財神」暖場賜福，為國姓鄉民祈求平安，縣長許淑華隨後偕國姓鄉長邱美玲及眾多代表來賓，分送祈福的「仙桃」給滿場民眾，並致贈孫翠鳳感謝狀，孫則回贈其自傳《孫翠鳳和她的男人們：一戲入魂，從無敵小生到無敵女人》。

▲明華園「女神何仙姑」國姓巡演爆棚！許淑華縣長：讓國家級戲曲走入偏鄉。（圖／南投縣政府提供）

▲明華園「女神何仙姑」國姓巡演爆棚！許淑華縣長：讓國家級戲曲走入偏鄉。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，明華園總團譽滿國際，是台灣傳統戲曲的驕傲，許多鄉親和她一樣，都非常企盼能親眼目睹孫翠鳳的風采，而過去類似的大型演出多集中在南投市、草屯、竹山、埔里等核心區域，為落實文化平權，今年特別規劃讓戲曲走入不同鄉鎮，務求「縮短藝文距離，名角走進鄉鎮」，在國姓鄉的首演果然受到鄉親熱烈歡迎，感謝明華園對該縣傳承傳統文化的貢獻。

▲明華園「女神何仙姑」國姓巡演爆棚！許淑華縣長：讓國家級戲曲走入偏鄉。（圖／南投縣政府提供）

▲明華園「女神何仙姑」國姓巡演爆棚！許淑華縣長：讓國家級戲曲走入偏鄉。（圖／南投縣政府提供）

邱美玲也說，今晚真的是座無虛席，主持人說已經「爆棚」客滿了，代表鄉親非常珍惜這場表演，非常感謝許淑華能想到偏遠地區的鄉親，安排國家級的藝術表演來到國姓，讓大家度過一個非常愉快的夜晚；許淑華預告，「2026傳統戲曲鄉鎮巡演」將持續走入基層，在8月及9月分別移師名間鄉與水里鄉，呼籲喜愛傳統戲曲的鄉親密切關注官方公告，把握親睹大師風采及國家劇院級既難得又精彩的明華園公演機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙確定開季先發！　軟銀王牌驚傳失聯
幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍
油價明大漲！省油6招駕駛必學
快訊／卡達軍用直升機墜毀　6人死亡
沖繩掉手機　竟在台灣3C店找到了
BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

張啓楷六大政見力促嘉義升級　青年「未來帳戶」引熱議

花蓮吉安公共托嬰中心招生！招收24名滿2個月未滿2歲嬰幼兒

南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

5成6兒少曾受不當肢體碰觸　南投家扶兒保宣導活動4/25登場

台南市民攝影比賽頒獎登場　陳亭妃：讓世界透過鏡頭看見台南之美

花蓮通過7838萬規劃公共自行車　建置150處站點共1500輛

台南春祭武聖大典清晨登場　黃偉哲循古禮主祭展現文化傳承

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

張啓楷六大政見力促嘉義升級　青年「未來帳戶」引熱議

花蓮吉安公共托嬰中心招生！招收24名滿2個月未滿2歲嬰幼兒

南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

5成6兒少曾受不當肢體碰觸　南投家扶兒保宣導活動4/25登場

台南市民攝影比賽頒獎登場　陳亭妃：讓世界透過鏡頭看見台南之美

花蓮通過7838萬規劃公共自行車　建置150處站點共1500輛

台南春祭武聖大典清晨登場　黃偉哲循古禮主祭展現文化傳承

乘客猝死！遺體放廚房「加熱13小時」飄屍臭　空服員心理創傷

北市二殯旁會館遭砸！惡煞搭3車逃逸　警鎖定黑幫成員涉案

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

美政府狂宣遊戲軍事延燒！良十四世呼籲別誤導「戰爭恐怖」真相

增中風、心血管風險　醫示警「代謝症候群」5指標中3項就危險

波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

虐死11歲表妹！棍狀物抽打+逼交互蹲跳1小時　高雄女遭判12年

幕後／遭爆用「僑民身分閃兵」　李孝亮即便當選議員恐也得入伍

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

【這是我的狗】原民弟遛著木板狗　出門還會拴好XD

地方熱門新聞

新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

光榮國小50週年校慶植樹　駐台使節與師生共種原生樹

阿北金門旅遊「忘記住哪裡」　警伸援手

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

良友會千人相挺！曾之婕拚連任喊「東區唯一支持」

東港警強抓青少年違規　無照駕駛最高罰3萬6千

張啓楷商圈2+4計畫推動嘉義經濟復甦

強友會捐贈搜救犬訓練器材台南消防量能再升級

八德區三元宮祈龜　張善政敬獻1388斤大米糕龜

桃園客家文化日　十大客家遊程2.0版全新登場

台南體育盃全國圍棋賽登場逾千名棋手新光三越中山店對弈

女大生被丟包　幸遇巡警助返家

台南市民攝影比賽頒獎登場讓世界透過鏡頭看見台南之美

「如實行益會」桃園榮家歌舞秀　促進健康

更多熱門

相關新聞

鹿神祭3／14鹿茸養生宴預購一空

鹿神祭3／14鹿茸養生宴預購一空

以水鹿產業為核心的「鹿神祭」活動將於3月14日在南投縣國姓鄉北山國中及南天宮登場，國姓鄉公所指出，今年以「鹿望山城‧共織客夢」為主題，結合國姓鄉中小學聯合運動會，透過鹿神遶境、安座祈福、特色市集、文創展演等活動，展現客家庄文化，精彩可期。

國姓鄉鹿神祭暨鹿茸養生宴3/14登場

國姓鄉鹿神祭暨鹿茸養生宴3/14登場

南投國姓咖啡節登場　新推愛心景觀打卡點

南投國姓咖啡節登場　新推愛心景觀打卡點

花蓮天災一波波　朱德剛巡演「苦日子也要笑」

花蓮天災一波波　朱德剛巡演「苦日子也要笑」

只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

關鍵字：

明華園女神何仙姑孫翠鳳國姓鄉巡演下鄉

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面