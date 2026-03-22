南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

▲明華園《女神何仙姑》國姓鄉首場巡演人氣爆棚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府主辦的「2026傳統戲曲鄉鎮巡演」首場活動21日晚間在國姓鄉成功廣場登場，由「無敵小生」孫翠鳳親率明華園戲劇總團演出經典大戲《八仙傳奇－女神何仙姑》，吸引大批鄉親扶老攜幼前往觀賞、現場座無虛席，展現傳統戲曲的強大魅力。

縣府指出，本次由孫翠鳳攜手明華園青年軍實力派演員演出《女神何仙姑》，以精湛身段與氣勢磅礡的場面，帶領觀眾進入八仙傳奇的神話世界；活動開場前更安排「五路財神」暖場賜福，為國姓鄉民祈求平安，縣長許淑華隨後偕國姓鄉長邱美玲及眾多代表來賓，分送祈福的「仙桃」給滿場民眾，並致贈孫翠鳳感謝狀，孫則回贈其自傳《孫翠鳳和她的男人們：一戲入魂，從無敵小生到無敵女人》。

許淑華表示，明華園總團譽滿國際，是台灣傳統戲曲的驕傲，許多鄉親和她一樣，都非常企盼能親眼目睹孫翠鳳的風采，而過去類似的大型演出多集中在南投市、草屯、竹山、埔里等核心區域，為落實文化平權，今年特別規劃讓戲曲走入不同鄉鎮，務求「縮短藝文距離，名角走進鄉鎮」，在國姓鄉的首演果然受到鄉親熱烈歡迎，感謝明華園對該縣傳承傳統文化的貢獻。

邱美玲也說，今晚真的是座無虛席，主持人說已經「爆棚」客滿了，代表鄉親非常珍惜這場表演，非常感謝許淑華能想到偏遠地區的鄉親，安排國家級的藝術表演來到國姓，讓大家度過一個非常愉快的夜晚；許淑華預告，「2026傳統戲曲鄉鎮巡演」將持續走入基層，在8月及9月分別移師名間鄉與水里鄉，呼籲喜愛傳統戲曲的鄉親密切關注官方公告，把握親睹大師風采及國家劇院級既難得又精彩的明華園公演機會。