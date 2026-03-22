台中飯店春季大戰！櫻花入菜...這家穿粉紅色「1人免費」

▲星享道酒店集團旗下的「星饗道國際自助餐」今年以「桜の饗宴：粉色食驗室」為主題，將日本鹽漬櫻花入饌。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

春天不只是用來欣賞，更能用味蕾細細感受！氣溫回暖，台中各大星級飯店不約而同祭出春季限定菜單，從夢幻感十足的櫻花料理、高CP值的港式點心吃到飽，到頂級鐵板燒盛宴，紛紛打出「買一送一」或「四人同行一人免費」等超狂優惠，掀起一場春季美食大戰。

星享道粉紅風暴襲來！穿粉色衣服「一人免費」

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星享道酒店集團旗下的「星饗道國際自助餐」今年以「桜の饗宴：粉色食驗室」為主題，將日本鹽漬櫻花入饌，推出櫻花最中餅、櫻花壽司及櫻花春筍蒸鮮魚等料理，活動至5月31日止，3月平日更祭出「穿粉色4人同行1人免費」的優惠。

此外，森林系風格的「沐青餐廳」也將在月底發表新菜單，包含鮮蝦花枝鹹蛋苦瓜麻花捲麵等創意料理，即日起至27日搶先試賣。星享道集團更透露未來將加大布局，規劃升級加入萬豪酒店集團旗下「雅樂軒（Aloft）」品牌，全面提升國際能見度。

▲裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳自4月1日起，推出「粵韻下午茶」港式吃到飽。（圖／飯店提供）



裕元花園酒店強攻高端市場 不到千元爽吃港點

看準吃到飽市場精品化趨勢，裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳自4月1日起，推出「粵韻下午茶」港式吃到飽，每人僅需899元+10%，即可無限享用明爐掛烤鴨、蜜汁靓叉燒等五大主題料理。行銷傳播部經理杜岳修指出，高消費族群更在意精緻體驗，因此溫莎咖啡廳同步推出「龍蝦主題式吃到飽」，每週三晚餐限定，以高端食材鎖定分眾客群。

▲一直備受好評的金園中餐廳祭出「港點買一送一」回饋，凡達個人低消即可享有。（圖／飯店提供）



金典酒店祭超狂回饋 港點買一送一、鐵板燒現省600元

參與港點大戰的還有金典酒店，一直備受好評的金園中餐廳祭出「港點買一送一」回饋，凡達個人低消即可享有。超人氣的栢麗廳則於4月1日至4月6日推出快閃盛宴，除了成人「4人同行1人免費」，隨行孩童更享5折優惠。

此外，金典鐵板燒推出「春季盛宴個人套餐」，原價2580元，優惠價僅需1980元+10%，現省600元就能品嚐大明蝦、挪威鮭魚及日本生蠔海中三寶。蘿拉牛排館則推出社群互動好禮，消費達標並打卡評論，即可免費兌換香煎海大蝦或奶油炙燒干貝。