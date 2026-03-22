認了「雙重國籍+沒當兵」！　李孝亮：我始終把誠信、品格放第一

▲李孝亮被爆出雙重國籍、兵役問題爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年罷免民進黨籍立委吳沛憶失敗的國民黨青年李孝亮，如今爭取國民黨提名參選台北市中正萬華區市議員，卻被爆出具有雙重國籍且逃避兵役恐違反參選規定。李孝亮今（22日）承認，自己確實擁有中華民國與加拿大雙重國籍，也已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍的相關程序，後續也會依照中華民國與加國法律處理雙重國籍；至於兵役問題，李孝亮則說，絕沒有使用不法的方法規避兵役問題，也沒有任何模糊空間。

李孝亮自述，一路從基層出發，始終把誠信與品格放在最前面。無論是在公職、專業領域，還是個人事務上都堅持依法行事。到目前為止，所有相關行為都依法辦理，沒有任何造假、規避或不實隱匿的情況。對於外界的關心與檢視，自己會坦然面對，也願意接受社會公評與各界指教。

談到雙重國籍的部分，李孝亮坦言，確實擁有中華民國與加拿大雙重國籍，是在過去長期留學與海外生活過程中，依照當地相關規定取得，並已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍的相關程序，後續也會依照我國與加國法律，以及相關機關的規範，妥善處理雙重國籍的狀況，以不影響社會信任與公眾對公職人員的期待為原則，做出最負責任的決定。

至於兵役，李孝亮說，身為中華民國國民，依法履行兵役義務是理所當然的事，「我絕沒有使用不法的方法規避兵役問題，也沒有任何模糊空間。」他強調，國籍與兵役都是責任問題，不應該在選舉期間被過度政治操作或片面放大，「對我來說，更重要的是把時間與心力放在地方服務、解決問題，以及盡快把中正萬華的公共事務做好，讓居民有感、讓社區更好。面對各種質疑與檢視，我會持續用正面、負責、積極的態度回應社會期待，也會一步一腳印，把該做的事做好，不辜負選民的託付與信任。」

