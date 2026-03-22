鳶嘴山登山引導繩又遭割斷、鬆綁　林保署報案揪黑手

▲位於大雪山鳶嘴山步道多處引導繩被惡意破壞，為避免山友生命嚴重被威脅，決定不忍了向警方報案，揪出幕後黑手。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

林業及自然保育署臺中分署於昨(20)日18時35分向臺中市政府警察局和平分局雪山派出所報案，指出有山友通報，位於鳶嘴山路線（27.3K支線）之多處攀爬輔助引導繩遭人為惡意破壞，怕山友生命遭受危害決定不忍了，要揪出這破壞黑手，避免有憾事發生。

林保署臺中分署在3月19日接獲山友通報，雪山路27.3K鳶嘴登山步道上方200公尺處起，全長約650公尺的範圍內，共有約28處由公部門裝設的引導繩索疑似遭人為割斷或鬆綁。19日鞍馬山工作站護管員（巡山員）第一時間趕赴現場檢視，由於該路段地勢陡峭，繩索遭破壞嚴重威脅登山民眾的生命安全。

台中分署表示，前兩年也有發現民眾將園區內多處的引導繩割斷，經多方查證後也揪出了嫌疑人，為避免再發生類似案件決定不再姑息，向警方報案來找出這惡意破壞、危害山友生命的黑手。

和平警分局接獲報案後高度重視，偵查隊、雪山派出所配合相關單位現地蒐證調查，發現有多處明顯遭人破壞，警方強調，登山繩索屬公物設施，割斷或毀損公物已觸犯《刑法》毀損公物及不確定故意之公共危險罪責，將面臨法律嚴裁；若造成人員受傷，更需承擔相關民刑事責任。

警方呼籲，如有山友期間發現可疑人事、跡證，請踴躍向和平分局雪山所及偵查隊提供線索，讓我們一起保護山林之美，更讓所有民眾在安全環境下親山愛林。