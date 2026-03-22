中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬！旅客提「航班異動」求翻案

▲中東戰爭未停歇，不少旅行團持續受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



記者賴文萱／高雄報導

中東戰爭未停歇，領空也經常無預警關閉，導致不少旅客行程受影響。有旅客一行四人原本報名3月17日出發的西班牙12日旅行團，不過，受到中東戰火影響，旅客基於人身安全，最終決定取消行程。但旅行社卻按每人團費30%扣款，引發爭議，對此，品保協會表示，旅行社應依觀光署規定處理，若仍有紛爭，可找品保協會開協調會協助。

林姓旅客投訴《ETtoday新聞雲》指出，他們一行四人報名參加西班牙旅遊團，每人團費11萬3千元，原訂3月17日出發，3月29日返台。不過，因航班從台北經杜拜轉機至西班牙馬德里，受到中東戰爭影響，他及同行家人考量後，最終決定取消行程。 但旅行社卻以「出發前3天取消」，按每人團費30%扣款為由，每人扣款新台幣3萬3,900元，4人合計扣款新台幣13萬5,600元。

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林姓旅客不滿說，他們並非單純任意解除契約或臨時反悔，而是因出發前一週，官方已就杜拜／阿聯酋地區發布橙色旅遊警示（建議非必要避免前往或審慎評估前往），基於人身安全、轉機風險及家人整體旅遊安全考量，才決定取消行程。

林姓旅客說，理解旅遊契約中可能訂有旅客於出發前一定期間取消之扣款比例，但他們並非一般單純任意取消，而是因官方旅遊警示升高，且實際轉機航班也有延誤及轉飛異動情形，不宜完全以一般旅客任意解除契約方式從重處理。

▲取消西班牙行程，4人慘噴13萬，旅客提「航班異動」求翻案。（圖／民眾提供）

林姓旅客說，懇請本於誠信原則及消費者保護精神，重新審酌本案處理方式，並提出更合理的方案。例如，酌減扣款比例（由30%調整為較低比例）；將部分扣款改為保留團費供日後改團使用；協助轉團、改期，減少消費者實際損失；依實際損失重新核算，而非逕以最高比例處理。

對此，當事旅行社尚未做出回應。品保協會表示，3月2日交通部觀光署已經公告相關處理標準，依規範在第14或第15條其中一個。 若是航班有正常起降會在第15條，扣除必要費用再賠償旅行社5%的團費，但是必要費用旅行社必須有提出單據證明，但這就是很多糾紛的來源。品保協會表示，因為旅客很多不相信旅行社提出來的單據，建議可以找品保協會開協調會，讓調解委員會幫忙。

觀光署表示，截至目前共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，旅客與旅行社如對解約退費產生爭議，1年內可檢具相關資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，如經調處後爭議仍未能解决，旅客得依消費者保護法第43條第3項，向地方政府消費者保護官提出申訴，並進行協商，或向消費爭議調解委員會申請調解、提起消費訴訟等。

觀光署指出，考量中東戰事短時間可能不會結束，觀光署已加強提醒旅行社如有於阿聯轉機之團體，應備有替代方案。