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愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友要求不要卸妝。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間一定會有牽手、抱抱、親親等親密行為，是大多數人表達愛意的方式之一，一名女網友表示，某次準備跟男友愛愛時，對方稱讚她化妝的樣子很漂亮，讓她瞬間「冷掉」，興致全無，有次甚至要求她洗身體就好，臉跟頭髮不用洗，讓她認為男友很膚淺，不僅難過也很失望。

親密時脫口一句話　氣氛瞬間轉冷

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女網友在Dcard發文，與男友交往不久，某次兩人親密時，對方突然說「我還是比較喜歡妳化妝的樣子，不過妳現在也很可愛」，讓她當場興致全無，後續互動也僅是勉強配合。

想起男友過往言語

原PO回憶，男友過去也曾有類似發言，有次兩人過夜時，她準備洗澡，男友就說「先洗澡就好，頭髮跟臉不用」，當時她理解為對方等不及，但事後回想，懷疑對方是希望她維持化妝狀態，「現在想到真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望欸，而且我聽完很難過」

交往初期女網友曾詢問男友最吸引他的地方，對方回應「眼睛和長髮」，並稱讚頭髮好摸、好聞，「我自己也喜歡髮質好的女生，經過都會多看幾眼，所以我同意他」。身邊的朋友聽聞後，紛紛建議分手，不過她很猶豫，「想知道大家對這件事的看法，如果我想法不對，也歡迎糾正」。

貼文曝光，網友表示，「有沒有可能原本就是外貌協會了？」「這傢伙...性癖居然是粉底液啊」、「他不應該跟你說的，尤其是在做的時候，如果是我，一巴掌就打過去了」、「我男友說男生第一眼一定先看臉，再往下看腿欸，臉不好看，腿好看也不愛」、「上妝後確實比較有吸引力啊」。

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