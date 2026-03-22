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挨批不給東部鄉親安全回家的路　傅崐萁：民進黨顛倒黑白

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案付委審查因民眾黨團的復議案卡關，民進黨批國民黨團總召傅崐萁卡關總預算，就是不給東部鄉親安全回家的路。對此，傅崐萁今（22日）表示，相關言論完全是惡意栽贓、顛倒黑白，目的在於掩蓋執政無能與長期拖延重大建設的事實。

傅崐萁說，0403花蓮地震發生已近兩年，結果行政院竟拖到今年3月16日才倉促通過77.99億元的「台鐵宜花東路段鐵路設施安全改善計畫」，若真如民進黨所稱攸關人民生命安全，為何在災後黃金時間內毫無具體作為？如今才臨時拼湊新興計畫，反過來怪罪在野黨，根本是卸責、轉移施政失能的責任。

傅崐萁強調，該項計畫只要依法送進立法院，國民黨團一定負責任地立即排審、全力支持，絕不會阻擋任何攸關花東安全的建設。但他也質疑，過去立法院通過的多項重要預算，包括軍人加薪、退休軍公教停砍年金等法案，卻未被行政院完整編列，甚至出現不副署、不執行的情況，嚴重踐踏憲政體制。他直言：「真正的問題不是立法院，而是行政院一再違反制度，只會用情緒勒索掩飾過失。」

傅崐萁進一步指出，在野黨真正關心民生，早就提出718億元的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，涵蓋少子化補助、TPASS通勤、治水防洪等38項重大建設，攸關全民福祉。然而民進黨立委卻集體噤聲、不願支持，顯示其口口聲聲的「民生優先」根本只是政治口號。

傅崐萁痛批，東部交通建設長年遭到延宕，責任完全在民進黨政府。例如「蘇花安計畫」在行政院內部躺了六年，直到去年底才勉強通過；花東鐵路雙軌電氣化工程更僅做到台東，對花蓮段長期忽視，讓花蓮鄉親長期承受不安全與不便的交通環境。這些具體事實，民進黨卻選擇視而不見。

此外，傅崐萁強調，自己多年來積極爭取環島高鐵、蘇花高速公路、國道六號延伸等重大建設，並主張以BOT模式推動、政府零出資，兼顧財政紀律與區域均衡發展，卻一再遭民進黨政府阻擋與擱置。「到底是誰不給花東一條安全回家的路，答案已經非常清楚。」

最後，傅崐萁重申，國會監督預算是天經地義，絕不容行政機關以政治操作抹黑扭曲。他要求民進黨政府停止造謠，誠實面對長期拖延東部建設的責任，別再拿花東鄉親的安全與權益作為政治鬥爭的工具。

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關鍵字：

傅崐萁國民黨花蓮總預算民進黨

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