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5成6兒少曾受不當肢體碰觸　南投家扶兒保宣導活動4/25登場

▲南投家扶中心邀請民眾一起參與兒保宣導暨親子運動會活動。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶中心邀請民眾一起參與兒保宣導暨親子運動會活動。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓更多人意識到新世代孩子可能遇到的風險，南投家扶中心將於4月25日辦理兒保宣導暨親子運動會，透過寓教於樂的活動規劃結合兒童保護觀念與親子關係共融，促進親子關係正向提升，期待更多人可成為孩子的守護天使，活動已進行報名中。

根據衛福部統計數據表示，未滿18歲兒少性騷擾被害人數逐年攀升，且自民國108年至112年受害人數翻倍；家扶基金會最新公布的《日常肢體碰觸與感受調查》指出，在9到未滿18歲區間的兒少，五成六曾有遭遇不舒服的肢體碰觸經驗，其中求助者近七成曾未被相信、五成被告知「反應過度」，顯示當孩子們遇到困難向大人或他人反應時，無法及時被理解與接住，可能造成更大的創傷與影響，因此教導孩子認識及保護身體界線，已是刻不容緩的兒少保護課題。

▲全家動起來、守護寶貝大作戰，南投中心邀請您一起參與兒保宣導暨親子運動會活動。（圖／南投家扶中心提供）

▲全家動起來、守護寶貝大作戰，南投中心邀請您一起參與兒保宣導暨親子運動會活動。（圖／南投家扶中心提供）

家扶基金會呼籲社會大眾陪伴兒少學會辨識身體界線，並鼓勵他們安心表達感受，此為落實兒童保護的關鍵、從預防的角度降低風險；大人若願意傾聽、理解孩子的處境，並審慎求證，就能成為孩子安全的依靠。

南投家扶中心提醒，兒保宣導暨親子運動會將於4月25日（星期六）上午十點在埔里鎮育英國小辦理，現場將安排許多親子趣味競賽活動，還有精彩的表演及豐富的有獎徵答，提供一個有趣又充滿意義的愉快週末時光，名額所剩不多，歡迎有興趣的民眾進入下方連結填寫報名資料，或上南投家扶官方臉書了解活動訊息。

■報名連結：https://www.beclass.com/rid=30525d869b2636711cf7

■南投家扶官方臉書：https://www.facebook.com/TFCF3900/?locale=zh_TW

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