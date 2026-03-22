花蓮吉安公共托嬰中心招生！招收24名滿2個月未滿2歲嬰幼兒

▲花蓮吉安公共托嬰中心開始招生，3 ／28日上午將舉辦招生說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處自107年起分別於新城鄉、花蓮市設置公共托嬰中心，鳳林鎮及玉里鎮則各設立一處公共托育家園，設置於花蓮縣吉安兒少家庭館1樓的吉安公共托嬰中心則委託台東縣愛相隨文教協會辦理，是花蓮的第五處公共托育設施，將於3月28日星期六上午10點於吉安兒少家庭福利館辦理招生說明會。

花蓮縣政府說明，本次招收24名滿2個月未滿2歲之嬰幼兒，招生說明會除了說明招生相關規定外，也邀請家長參觀及體驗環境，一起了解給孩子的第一間學校。

縣長徐榛蔚為使縣內年輕人樂婚、願生、能養，並配合中央「我國少子女化對策計畫」，針對0-2歲幼童，以「持續發放育兒津貼」、「提高評價托育供給」、「布建臨時托育資源及建立預約平台」等主軸，構築安心、放心的托育網絡，提供優質、溫韾的托育環境，讓年輕人能安心、放心、無後顧地投入工作，生活工作都能兼顧，期許與縣民一同分擔家庭照顧嬰幼兒責任，打造「宜居永續，幸福花蓮」的願景。

本次招生的吉安公共托嬰中心，在環境設計上搭配吉安特產-芋頭、韭菜、龍鬚菜作為教室布置主題，讓孩子能在學習的同時認識在地特色。在文化及社區合作上則舉辦文化講座、工作坊或節慶活動，提升親職功能及強化與社區連結，成為在地居民的友善好鄰居。此外，中心聘請專業、具有合格證照的托育人員提供托育服務，提供家長安心、放心的托育環境，也讓花蓮縣的小寶貝們在托嬰中心快樂學習、安心成長。

花蓮縣政府致力將花蓮打造成友善育兒環境，並減輕家長育兒負擔，於縣內持續建構多元托育服務，提供公共社區托育家園及托嬰中心、居家式托育服務及臨時定點托育服務等各類型托育服務。

相關托育資訊，可參考花蓮縣政府社會處網站:

https://sa.hl.gov.tw/Detail_sp/8f85748b1e8941b4ab852eba38a3cc15

或洽詢花蓮縣政府社會處婦幼科03-8228995。

