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不只缺油！伊朗報復點名「海水淡化廠」　威脅中東1億人陷斷水危機

▲▼位於以色列里雄的一座海水淡化廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於以色列里雄的一座海水淡化廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中東緊張情勢升溫之際，伊朗最新報復威脅出現關鍵轉向。伊朗軍方點名，若本國能源設施遭到攻擊，將反擊美國、以色列與其盟友在中東的能源、資訊科技和「海水淡化設施」。專家警告，這項看似技術性的目標，實際攸關中東命脈，一旦遭系統性打擊，恐讓中東約1億人陷入缺水危機，並引爆跨國人道災難。

川普於美東時間21日要求伊朗在48小時內重啟荷姆茲海峽，否則將會摧毀伊朗發電設施。對此，伊朗「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）隨即回應，揚言鎖定美國及其盟友在中東的能源、IT與海水淡化設施作為報復目標，使區域衝突升級風險急遽升高。

杜拜風險投資公司創辦人納瓦爾（Mario Nawfal）在社群平台X評論，稱伊朗聲明中所提到的「海水淡化（Desalination）」才是聲明中最具威脅性的關鍵字。他指出，波斯灣國家的飲用水幾乎來自海水淡化廠，若沙烏地阿拉伯朱拜勒（Jubail）大型海水淡化廠遭到攻擊，恐迫使首都利雅德約850萬人在一週內撤離。

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）也於18日發文分析，指出伊朗與巴林的海水淡化廠近兩周內已陸續遭到攻擊，顯示水資源基礎設施正成為潛在戰略目標。報告警告，波斯灣供應全球約40%的海水淡化水，一旦該區供水系統遭到重創，影響恐不僅限於中東，甚至可能外溢至全球水資源市場。

文章進一步指出，中東長期乾旱、天然水源有限，多國高度依賴逆滲透技術將海水轉為飲用水，若失去這些設施，約有1億人將無法穩定取得飲水。區域內約有5000座海水淡化廠，其中超過400座集中在波斯灣，但產能高度集中，超過90%的淡化水實際來自僅56座大型設施，使整體系統在軍事衝突中顯得格外脆弱。

各國依賴程度亦相當驚人：卡達接近99%、科威特與巴林約90%、阿曼86%、以色列80%、沙烏地阿拉伯約70%、阿拉伯聯合大公國約42%。這意味著，一旦核心設施遭到精準打擊，將迅速衝擊民生供水，並波及公共設施、企業運作、農業生產乃至城市正常運轉。

更嚴重的是，海水淡化系統與電網高度連動。智庫警告，若設施遭破壞，不僅會導致供水中斷，還可能引發大規模停電，迫使城市撤離，進一步升高區域不穩定，甚至觸發人道危機與難民潮。

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