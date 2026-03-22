到壽司郎「只點茶碗蒸」待店內看書　女大生遭炎上！前員工曝後果

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享，下午時段前往連鎖壽司店「壽司郎」，僅點一碗茶碗蒸，就在座位上打開平板看書，「當作在咖啡廳裡讀書」。雖然她強調當時不是尖峰時間，店內未客滿，也沒有最低消費限制，但仍引發大批網友討論。另有自稱是壽司郎的前員工留言指出，會列入奇怪客人名單，且獲得獨特代號。

只點茶碗蒸就坐在內店讀書



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女網友在Threads發文，當天下午時段店內顧客不多，她點了一碗茶碗蒸，便坐在位置上打開平板看書，並強調當時店內並未客滿，也未設最低消費，「當作在咖啡廳裡讀書了」、「希望Threads上的使用者都懂得『如何善用零碎時間』」。

貼文曝光，立刻遭大批網友砲轟，「又自私又蠢，還要公告給全部的人看到」、「冷知識：下午的圖書館閱覽室人超少，走進去就可以當作在咖啡廳裡讀書了」、「冷知識：要在對的地方做對的事」、「我只能說你書白讀了」、「為什麼要在該吃飯的地方讀書？」

前員工說話了：列入奇怪客人名單

一名自稱是壽司郎的前員工指出，「我們會默默幫妳計時，然後列入奇怪客人名單。如果妳長期流浪各壽司郎，你會獲得獨特代號，雖然沒有客滿、無用餐時間限制，但我想給您說，非餐期時間，我們會用心補備品，清潔桌面椅面地面。請給我們一點時間，讓所有來賓可以有更好的環境用餐」。

前員工表示，下午時段是補餐具的時間，如果有客人在座位上，會很難做事，「像是水杯放在上面我們是要走進椅子才能補的，如果硬補也會造成客人的困擾，所以通常都會等顧客走後才補，雖然這樣乍看之下沒有影響到其他人，但還是希望不要推這波風潮，不然壽司郎的員工下午還是會很難做事的，大家互相理解一下」。