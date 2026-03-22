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社會 社會焦點 保障人權

又來了！鳶嘴山28處引導繩遭人蓄意割斷　山友批「簡直謀殺」

▲鳶嘴山。（圖／林業署台中分署提供）

▲有登山客發現，雪山路27.3K鳶嘴登山步道上方200公尺處起，全長約650公尺的範圍內，竟有28處引導繩遭割斷或破壞。（圖／林業署台中分署提供）

記者游瓊華／台中報導

登山客注意！台中熱門登山勝地「鳶嘴山」驚傳惡意破壞事件。林業及自然保育署台中分署於19日接獲民眾通報，指出鳶嘴山27.3K支線沿線的引導繩遭人蓄意切斷。經派員全面巡查，發現受損處竟高達28處，嚴重威脅登山客通行安全。山友得知後群情激憤，痛批此舉「簡直是謀殺」，更質疑與兩年前的割繩慣犯有關。

▲鳶嘴山。（圖／林業署台中分署提供）

▲鳶嘴山是中部熱門登山路線，地形具挑戰性。（圖／林業署台中分署提供）

林業保育署台中分署表示，接獲通報後立即派員趕赴現場，先行拆除具有危險性的受損繩索，並於3月20日由森林護管員完成全面巡查，隨即向台中市和平分局雪山派出所報案。3月21日，分署進一步會同警方偵查隊前往現場完成蒐證作業。經清查，現場共有15處引導繩遭切斷、13處遭鬆綁，總計28處設施受損。

由於兩年前鳶嘴稍來步道也曾發生繩索被割光的情況，此次破壞手法雷同，引發外界質疑凶手恐為同一人。林業署強調，該步道引導繩原建置經費約新台幣23萬元，目前損失金額正由廠商估算中。

林業署台中分署嚴正呼籲，步道引導繩是為了協助民眾辨識路徑、降低迷途風險，並非供攀爬輔助使用。目前已在現場設置安全提醒告示，並持續辦理修繕會勘。提醒山友近期登山時，切勿依賴引導繩通行，務必提高警覺並評估自身能力。同時也警告不法分子，切勿任意破壞公共設施，以免觸法受罰。

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