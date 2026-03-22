台南市民攝影比賽頒獎登場　陳亭妃：讓世界透過鏡頭看見台南之美

▲台南市民攝影比賽頒獎典禮22日於霜花亭舉行，立委陳亭妃（左3）與得獎者齊聚分享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市民攝影比賽頒獎典禮22日在霜花亭舉行，由財團法人陳佳照紀念文化基金會主辦，邀集各組得獎者齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，立委陳亭妃到場致詞，感謝市民踴躍參與，以鏡頭捕捉城市的人文風景與生活溫度，讓台南的故事被更多人看見。

陳亭妃表示，台南不只是歷史古都，更是一座充滿生命力與文化底蘊的城市。本次攝影比賽作品類型多元、內容深刻，從巷弄日常、自然景觀到人文紀實，每一幅影像都是創作者與土地之間最真誠的對話，也讓人重新看見這座城市的細節與情感。

主辦單位指出，本次比賽採照片組與短影音組雙軌評選，結合專業評審與網路人氣票選機制，選出多件優秀作品。透過不同形式的影像創作，不僅呈現台南多層次的城市樣貌，也讓更多年輕世代參與其中，擴大文化傳播的可能性。

陳亭妃恭喜所有脫穎而出的得獎者，肯定他們以創意視角為城市留下珍貴影像資產，同時鼓勵更多市民投入文化藝術創作，讓台南之美持續被記錄、被分享。她也強調，文化是城市發展的重要根基，未來將持續支持藝文活動與在地創作，結合觀光與文化行銷，讓台南不只是歷史之都，更成為兼具創意與美學的國際城市。

當鏡頭按下快門的那一刻，時間被定格，但城市仍在流動。那些被捕捉的光影，不只是畫面，更像是一種低聲的告白——說著台南的日常，也說著人與土地之間，從未中斷的連結。