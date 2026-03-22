遭綠質疑對新北巨蛋選址無知　李四川：批評我的人連碰都沒碰過

▲國民黨新北市長參選人李四川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／新北報導

針對新北巨蛋選址，國民黨2026新北市長參選人李四川昨提，應選交通方便，且最好有大眾運輸的地方，遭民進黨議員戴瑋姍質疑無知，用台北思維思考新北市政。對此，李四川今（22日）表示，「批評我的人大概連碰都還沒有碰過」，交通設施絕對是要養大巨蛋最基本條件，但不是有高鐵就一定蓋在板橋。

新北市府預計今年中定案，目前評估的兩個廠址為「樹林機五南側」與「淡海新市鎮二期」。李四川昨受訪表示，從台北大巨蛋經驗，一定要設在交通較方便，原則上遠離一點住宅區會比較成功，如果有大眾運輸，包括捷運、高鐵，當然是最好的地方。但戴瑋姍批評，這些條件暴露李四川2個無知：一、不知道新北現在潛在選址；二、不知道板橋早就被評估不可能，這種市政熟悉度，只能說不及格。

對此，李四川22日受訪回應，他蓋過小巨蛋，也完成大巨蛋，也操作過大巨蛋所有的棒球賽或演唱會，「批評我的人大概連碰都還沒有碰過」。他講的是基本條件，交通設施絕對是要養大巨蛋，能讓它成功、不會成為蚊子館最基本條件，但不是有高鐵就一定蓋在板橋，其實像高雄體育場或高雄巨蛋，離左營高鐵站相當遠，所以如果選樹林，從板橋高鐵站坐火車就到樹林，另外包括捷運也符合他昨天講的話。

李四川也說，雖然淡水有輕軌，但離高鐵遠一點，只是高鐵還是有到台北車站，所以這交通只是基本條件。他到現在為止還不知道一個大巨蛋在啟用的時候，該有的費用，包括電費及開銷；第二、如果進行演唱會，要有很完備的交通設施才有辦法把3至5萬人在短時間疏散。

媒體追問，針對這個新北巨蛋，新北市長侯友宜是想要樹林跟淡水二選一嗎？這部分有無曾跟侯討論？李四川表示，侯友宜這2年已經有專家的評估，大概專家所提的意見跟他幾乎大概都差不多，侯現在還到澳洲考察，並說看完後回來大概會提供意見，再做最後決定。

至於新北市國中小免費營養午餐政見，李四川說，如果年底他當選，絕對會做詳細的評估，如果評估可行，一定會來推行。