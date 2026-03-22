爆炸32傷！巴林認了與「愛國者飛彈」有關　疑美軍操作

▲巴林錫特拉島3月9日遇襲，造成32人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴林錫特拉島（Sitra）3月9日發生爆炸事件，造成32人受傷，美國與巴林起初把這起爆炸事件歸咎於伊朗無人機襲擊，但根據路透報導，這起事件很可能與美國愛國者防空系統發射攔截飛彈有關。研究人員分析指出，這枚愛國者攔截彈極可能由駐巴林的美軍發射，而非伊朗無人機直接攻擊所致。

巴林政府承認 與愛國者飛彈有關

這起事件發生在錫特拉島馬哈扎區（Mahazza），現場畫面顯示當地街道滿是瓦礫與灰塵，居民尖叫，有人受傷。巴林21日首度承認，這起事件與一枚愛國者飛彈有關。

巴林政府發言人透過聲明表示，當時飛彈攔截一架伊朗無人機，避免更大傷亡，「造成的破壞與損傷並非愛國者攔截彈或伊朗無人機直接撞擊地面造成」。

目前美國與巴林均未提供伊朗無人機涉及這起事件的證據。對此，五角大廈把路透社置評請求轉交給中央司令部，但對方並未立即回應；當記者向白宮提問時，美國官員則稱美方正粉碎伊朗發射或製造無人機與飛彈的能力，將持續應對針對美國及盟友的威脅，且美軍從來不以平民為目標，但未回答愛國者攻擊的具體問題。

路透社無法確定伊朗襲擊錫特拉島的當晚，美國與巴林軍方是否能立刻察覺這起爆炸的背後主因。巴林並未說明為何當時沒有提及愛國者飛彈，伊朗駐聯合國代表團也未立即回應。

關鍵影像分析 飛彈軌跡指向美軍

巴林與美國都在巴林境內部署美國愛國者防空飛彈系統，巴林也是美國海軍第五艦隊駐地，巴林政府拒絕透露3月9日爆炸的那枚飛彈是由其部隊發射，或是美國發射的。

不過蒙特瑞密德伯里國際研究學院的萊爾（Sam Lair）、杜伊茨曼（Michael Duitsman）與劉易斯（Jeffrey Lewis）以中高度信心指出，根據社群媒體影片和商業衛星影像，這枚飛彈很可能來自美軍愛國者。

研究團隊分析指出，有影片顯示疑似愛國者飛彈低空掠過夜空朝東北方向飛行，隨後向下傾斜並在1.3秒後引爆。加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）審查影片後，未發現AI造假跡象。

研究人員追溯飛彈軌跡，發現與美軍在里法（Riffa）部署的愛國者陣地位置吻合，此處距離錄下飛彈飛行畫面的拍攝地點不到半英里。根據衛星影像，這套防禦系統至少從2009年就存在，而巴林國防軍直到2024年才開始操作自有愛國者系統。

研究人員指出，里法這處陣地具備特徵，既與該地區美國愛國者飛彈系統的典型配置相符，又有別於已知的巴林操作陣地。基於上述要素，研究人員研判，該陣地極可能由美軍操作，目的是利用愛國者系統保護美國在巴林的海軍據點。

研究人員無法確切說明導致這枚愛國者飛彈爆炸的原因，但根據現有證據，飛彈似乎是在半空引爆，也就是愛國者飛彈當時有可能瞄準一架低空飛行的無人機，飛彈與無人機共同引爆造成此次事件，「若情況屬實，這是一次不負責任的攔截行動，危及居住區盟國平民的生命安全與家園」。

這種情境也符合巴林政府發言人的說法，即愛國者飛彈攔截伊朗無人機，且兩者在空中引爆。然而分析也提及另外一種可能性，也就是爆炸源於愛國者彈頭與未燃盡推進劑引爆所致。

伊朗稱美導彈誤擊 美軍控伊朗所為

伊朗媒體曾引述消息稱，美軍所部署的愛國者飛彈系統在攔截伊朗無人機或飛彈的時候誤擊，殘骸擊中巴林境內的居民區，造成嚴重破壞。當時美軍中央司令部隨即表示，美軍飛彈誤擊的說法背離事實，反指是伊朗無人機襲擊居民區釀成32人受傷。

不過巴林政府發言人表示，任何關於巴林境內愛國者飛彈發生故障或誤射的說法，均與事實不符。