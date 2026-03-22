　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆炸32傷！巴林認了與「愛國者飛彈」有關　疑美軍操作

▲▼ 巴林錫特拉島（Sitra）3月9日遇襲，造成32人受傷。（圖／路透）

▲巴林錫特拉島3月9日遇襲，造成32人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴林錫特拉島（Sitra）3月9日發生爆炸事件，造成32人受傷，美國與巴林起初把這起爆炸事件歸咎於伊朗無人機襲擊，但根據路透報導，這起事件很可能與美國愛國者防空系統發射攔截飛彈有關。研究人員分析指出，這枚愛國者攔截彈極可能由駐巴林的美軍發射，而非伊朗無人機直接攻擊所致。

巴林政府承認　與愛國者飛彈有關

這起事件發生在錫特拉島馬哈扎區（Mahazza），現場畫面顯示當地街道滿是瓦礫與灰塵，居民尖叫，有人受傷。巴林21日首度承認，這起事件與一枚愛國者飛彈有關。

巴林政府發言人透過聲明表示，當時飛彈攔截一架伊朗無人機，避免更大傷亡，「造成的破壞與損傷並非愛國者攔截彈或伊朗無人機直接撞擊地面造成」。

目前美國與巴林均未提供伊朗無人機涉及這起事件的證據。對此，五角大廈把路透社置評請求轉交給中央司令部，但對方並未立即回應；當記者向白宮提問時，美國官員則稱美方正粉碎伊朗發射或製造無人機與飛彈的能力，將持續應對針對美國及盟友的威脅，且美軍從來不以平民為目標，但未回答愛國者攻擊的具體問題。

路透社無法確定伊朗襲擊錫特拉島的當晚，美國與巴林軍方是否能立刻察覺這起爆炸的背後主因。巴林並未說明為何當時沒有提及愛國者飛彈，伊朗駐聯合國代表團也未立即回應。

關鍵影像分析　飛彈軌跡指向美軍

巴林與美國都在巴林境內部署美國愛國者防空飛彈系統，巴林也是美國海軍第五艦隊駐地，巴林政府拒絕透露3月9日爆炸的那枚飛彈是由其部隊發射，或是美國發射的。

不過蒙特瑞密德伯里國際研究學院的萊爾（Sam Lair）、杜伊茨曼（Michael Duitsman）與劉易斯（Jeffrey Lewis）以中高度信心指出，根據社群媒體影片和商業衛星影像，這枚飛彈很可能來自美軍愛國者。

研究團隊分析指出，有影片顯示疑似愛國者飛彈低空掠過夜空朝東北方向飛行，隨後向下傾斜並在1.3秒後引爆。加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）審查影片後，未發現AI造假跡象。

研究人員追溯飛彈軌跡，發現與美軍在里法（Riffa）部署的愛國者陣地位置吻合，此處距離錄下飛彈飛行畫面的拍攝地點不到半英里。根據衛星影像，這套防禦系統至少從2009年就存在，而巴林國防軍直到2024年才開始操作自有愛國者系統。

研究人員指出，里法這處陣地具備特徵，既與該地區美國愛國者飛彈系統的典型配置相符，又有別於已知的巴林操作陣地。基於上述要素，研究人員研判，該陣地極可能由美軍操作，目的是利用愛國者系統保護美國在巴林的海軍據點。

研究人員無法確切說明導致這枚愛國者飛彈爆炸的原因，但根據現有證據，飛彈似乎是在半空引爆，也就是愛國者飛彈當時有可能瞄準一架低空飛行的無人機，飛彈與無人機共同引爆造成此次事件，「若情況屬實，這是一次不負責任的攔截行動，危及居住區盟國平民的生命安全與家園」。

這種情境也符合巴林政府發言人的說法，即愛國者飛彈攔截伊朗無人機，且兩者在空中引爆。然而分析也提及另外一種可能性，也就是爆炸源於愛國者彈頭與未燃盡推進劑引爆所致。

伊朗稱美導彈誤擊　美軍控伊朗所為

伊朗媒體曾引述消息稱，美軍所部署的愛國者飛彈系統在攔截伊朗無人機或飛彈的時候誤擊，殘骸擊中巴林境內的居民區，造成嚴重破壞。當時美軍中央司令部隨即表示，美軍飛彈誤擊的說法背離事實，反指是伊朗無人機襲擊居民區釀成32人受傷。

不過巴林政府發言人表示，任何關於巴林境內愛國者飛彈發生故障或誤射的說法，均與事實不符。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙確定開季先發！　軟銀王牌驚傳失聯
幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍
油價明大漲！省油6招駕駛必學
快訊／卡達軍用直升機墜毀　6人死亡
沖繩掉手機　竟在台灣3C店找到了
BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普逼48小時開放荷莫茲　伊朗：非敵對勢力船隻可通行

卡達軍用直升機「技術故障」墜毀　6人死亡

熊本狂晃！單周上千起地震　專家警告：鄰近「S級」斷層帶

爆炸32傷！巴林認了與「愛國者飛彈」有關　疑美軍操作

不只缺油！伊朗報復點名「海水淡化廠」　威脅中東1億人陷斷水危機

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

快訊／東加發生規模6.2地震　深度10公里

79人受困溫泉區！日本靜岡「大規模山崩」土石流　登山客徒步下山

川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

川普逼48小時開放荷莫茲　伊朗：非敵對勢力船隻可通行

卡達軍用直升機「技術故障」墜毀　6人死亡

熊本狂晃！單周上千起地震　專家警告：鄰近「S級」斷層帶

爆炸32傷！巴林認了與「愛國者飛彈」有關　疑美軍操作

不只缺油！伊朗報復點名「海水淡化廠」　威脅中東1億人陷斷水危機

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

快訊／東加發生規模6.2地震　深度10公里

79人受困溫泉區！日本靜岡「大規模山崩」土石流　登山客徒步下山

川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

北市二殯旁會館遭砸！惡煞搭3車逃逸　警鎖定黑幫成員涉案

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

美政府狂宣遊戲軍事延燒！良十四世呼籲別誤導「戰爭恐怖」真相

增中風、心血管風險　醫示警「代謝症候群」5指標中3項就危險

波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

虐死11歲表妹！棍狀物抽打+逼交互蹲跳1小時　高雄女遭判12年

幕後／遭爆用「僑民身分閃兵」　李孝亮即便當選議員恐也得入伍

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

川普逼48小時開放荷莫茲　伊朗：非敵對勢力船隻可通行

Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作

國際熱門新聞

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

距核武設施僅13km！　伊朗飛彈釀百傷

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」　美恐遭致命一擊

伊朗火速回應川普　預告報復攻擊3類設施

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

更多熱門

相關新聞

伊朗報復點名「海水淡化廠」　1億人恐斷水

伊朗報復點名「海水淡化廠」　1億人恐斷水

中東緊張情勢升溫之際，伊朗最新報復威脅出現關鍵轉向。伊朗軍方點名，若本國能源設施遭到攻擊，將反擊美國、以色列與其盟友在中東的能源、資訊科技和「海水淡化設施」。

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」　美恐遭致命一擊

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」　美恐遭致命一擊

G7聲明　要求伊朗立即、無條件停止攻擊

G7聲明　要求伊朗立即、無條件停止攻擊

英核潛艦現身阿拉伯海　配戰斧飛彈遠程打擊

英核潛艦現身阿拉伯海　配戰斧飛彈遠程打擊

日外相證實伊朗釋放日人　考慮派掃雷艦

日外相證實伊朗釋放日人　考慮派掃雷艦

關鍵字：

巴林伊朗錫特拉島愛國者

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面