花蓮通過7838萬規劃公共自行車　建置150處站點共1500輛

▲花蓮縣政府預計於全縣建置150處站點及提供1500輛公共自行車，串聯交通節點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公共自行車不只是通勤工具，更已成為推動城市觀光的重要助力。花蓮縣政府於本月2日縣務會議通過，「繁花盛開」綠色旅行計畫—公共自行車租賃建置規劃與營運作業，總經費7838萬9000元納入115年度追加減預算辦理，預計於全縣建置150處站點及提供1500輛公共自行車，以串聯交通節點、觀光景區及提升民行便利，打造綠色運輸觀光永續城市。

花蓮縣政府說明，縣長徐榛蔚長期推動智慧運輸、永續城市，本次「繁花盛開」綠色旅行計畫—公共自行車租賃建置規劃與營運作業，115年度總經費7838萬9000元，中央補助4050萬元，縣府配合款3788萬餘元。完善的公共自行車系統不僅改善交通，也能活絡商圈、帶動觀光人潮，形成交通與觀光相互加乘的效益。促進花蓮地區的永續觀光與綠色旅遊發展，多元串聯交通要點、風景區及民行便利之處，打造綠色運輸觀光的永續城市。

縣府進一步說明，本次公共自行車建置計畫預計將設置150處站點，包括車站、景點及商圈周邊，讓遊客能以彈性多元的方式深入探索城市角落，提升旅遊便利性與體驗感。遊客可依照行程規劃，更多元方式選用汽車、機車或自行車，輕鬆抵達景點與特色店家，增加停留時間與消費機會。其次，自行車旅遊具備慢遊特色，能讓旅客更細緻感受在地文化與自然景觀，有助於發展深度旅遊與地方特色能有效結合大眾運輸、串聯觀光景點，補足大眾運輸「最後一哩路」，降低碳排放。

縣府指出，花蓮擁有壯麗的自然景色和深厚的文化底蘊，112年榮獲Booking.com評選為全球第二大最友善城市，並獲得台灣旅客評分卓越獎第一名，然而，113年花蓮遭逢0403大地震與凱米颱風等天災接連侵襲，造成主要幹道與知名景點受損，國際級太魯閣國家公園也因毀損需封園修復，嚴重衝擊花蓮觀光產業。

為重振花蓮榮光，花蓮縣政府規劃了「繁花盛開計畫」，盼開創全新的地域品牌行銷國內外，透過綠色旅行路線，結合低碳交通工具並搭配花蓮的自行車道，引領民眾走進花蓮，進行深度沉浸式旅遊體驗。

花蓮縣政府表示，花東基金114年度共32項計畫，計25項計畫年度結算執行率破90%。本次「花蓮縣推動永續觀光國際品牌『繁花盛開』綠色旅行計畫公共自行車租賃建置規劃與營運作業」計畫提案於今年初經中央核定補助，未來將即時掌握、滾動檢討，確保計畫如期如質完成，轉化為地方發展的動能與民眾有感的施政。

