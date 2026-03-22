台南春祭武聖大典清晨登場　黃偉哲循古禮主祭展現文化傳承

▲台南祀典武廟22日清晨舉行春祭武聖大典，依循古禮展現莊嚴祭儀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市春祭武聖祭祀大典22日清晨6時於祀典武廟隆重登場，由市長黃偉哲擔任正獻官主祭，台南憲兵隊李姓隊長擔任分獻官，率與祭人員依循古禮進行整套祭儀，在晨光微曦中展現傳統禮制的莊嚴與肅穆。

儀式全程遵循古制，從啟扉、排班到班齊等程序井然有序展開，執事人員各司其職。黃偉哲與與祭人員依序進行初獻禮、亞獻禮、終獻禮及分獻禮，向武聖關公致上最高敬意，場面肅穆莊重，彷彿讓時間在香煙繚繞中慢了下來。

本次祭典禮樂生由台南文廟以成書院院生擔任，六佾舞則由永福國小51名學童演出。佾生在師長與廟方引導下行迎神禮，動作整齊劃一，將古禮的節奏與精神具體呈現。典禮結束後，黃偉哲特別頒發佾生證予參與學童，肯定他們投入文化傳承的努力，也讓傳統不只是被觀看，而是真正被下一代接住。

市府指出，台南祀典武廟創建於明鄭永曆年間，主祀武聖關公，俗稱大關帝廟，並於清朝雍正五年（1727年）奉旨列入祀典，是全國唯一具「祀典」地位的武廟，歷史地位深厚。

自2021年復辦春祭以來，台南每年依循古禮於3月舉行春祭、9月舉行秋祭，皆由現任市長親自主持，象徵對武聖忠孝節義精神的敬仰，也讓這座城市在現代節奏中，仍保有一段與歷史對話的呼吸。

今日活動除市府團隊外，市議員許至椿及地方仕紳等人也到場觀禮，共同見證這場跨越時代的文化儀式。當鐘鼓聲落、禮成之際，留下的不只是儀式本身，更是一種代代相傳、安靜卻堅定的文化重量。