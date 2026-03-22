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跟普發1萬一樣！Cheap酸某一群「反核沒立場」：誰提的才重要？

▲核一廠。（圖／記者林挺弘攝）

▲核電話題引發討論。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對核電重啟議題，百萬網紅Cheap發文直言，「反核、擁核本來就可以討論」，但他認為核電是否延役、重啟，本來就是專業問題，應該回到耐震係數、乾貯設施、除役規劃等面向檢視，而不是動輒替人貼上「用愛發電」、「唱衰台灣」或「中共同路人」等標籤。

Cheap在文中指出，核電重啟是可以被理性討論的事，真正該談的是專業和配套，而不是立場先行。他說，當別人拿出耐震、核廢料貯存、除役規劃來討論時，部分人卻只會用情緒化語言回應，甚至把不同意見者打成敵人，讓原本應該嚴肅的公共議題，最後淪為政治攻防。

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他也進一步拿普發現金議題作比喻，直言「在野黨提出就是窮台、就是賣國，政府帶頭發，就是刺激經濟、好棒棒」，認為這正是台灣當前最荒謬的地方。Cheap酸說，「政策內容不重要，誰提出的才重要，這是在公共討論嗎~？」一番話明顯是在質疑部分支持者只看政黨顏色，不看政策本質。

貼文曝光後，也引來不少網友留言附和，「台灣這是什麼民主發展，跟其他主要民主國家差遠了」、「就是信仰～」、「時空背景不同啦」、「綠能你不能啦！」也有人嘲諷，若哪天民進黨再次成為在野黨，恐怕又會重新對核能表達反對意見。整串留言幾乎都圍繞在「立場轉彎」與「政治雙標」打轉，再度讓核電議題掀起熱議。

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