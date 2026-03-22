陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被全體住戶拒絕

▲老翁反對加裝電梯，蓋好以後又想搭。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市白雲區一棟40年老公寓的住戶們先前對是否安裝電梯進行表決，僅有一名張姓老翁反對，並拒繳交1.9萬元（約8萬元新台幣）的工程費。不料，電梯建好後，老翁突然也想搭乘，想補繳工程費換取門禁卡，被全體住戶拒絕，氣得他將所有人告上法院。

根據陸媒報導，老翁一直反對安裝電梯，也不願意繳納工程費，但由於整棟樓只有他一人反對，表決比例已達法律規定，當地官方還是發出了許可證，費用由其他住戶分攤。

不過，雖然工程展開，老翁仍持續反對，導致其他住戶投入大量時間、精力協調，並導致工程延誤將近一年。

不料，電梯建好後發放電梯門禁卡時，老翁突然反悔，表示想搭電梯，提出願意按原方案補交工程費1.9萬元。但由於所有住戶都反對，因此未向老翁發放電梯門禁卡。

老翁表示，自己當初反對加裝電梯，主要基於三點考慮，一是電梯及連廊建設會對其房屋造成遮擋，影響採光和通風；二是平層入戶設計使連廊抬高，鄰居經過時可直接看到其廚房、廁所等空間，存在隱私暴露問題；三是擔心施工可能帶來牆體開裂、地基下沈等安全隱患。

其他住戶則說，老翁不只最初反對，建設過程中還持續阻撓，給大家增添了許多麻煩，現在補錢就能使用的話，有坐享其成的感覺。

老翁因為搭不了電梯，非常不滿，日前已對所有住戶提告，目前案件由白雲區法院受理，尚未判決。

廣州市荔灣區數年前也發生過一起類似事件，一名80歲的老翁一直反對加裝電梯，但在電梯建好後，又想補交工程費用搭乘，被其他住戶拒絕。雙方後來對簿公堂，法院判決老翁支付款項後，可獲得電梯門禁卡，供其搭乘電梯使用。