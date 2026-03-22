　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被全體住戶拒絕

▲▼陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被全體住戶拒絕。（圖／翻攝微博）

▲老翁反對加裝電梯，蓋好以後又想搭。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市白雲區一棟40年老公寓的住戶們先前對是否安裝電梯進行表決，僅有一名張姓老翁反對，並拒繳交1.9萬元（約8萬元新台幣）的工程費。不料，電梯建好後，老翁突然也想搭乘，想補繳工程費換取門禁卡，被全體住戶拒絕，氣得他將所有人告上法院。

根據陸媒報導，老翁一直反對安裝電梯，也不願意繳納工程費，但由於整棟樓只有他一人反對，表決比例已達法律規定，當地官方還是發出了許可證，費用由其他住戶分攤。

不過，雖然工程展開，老翁仍持續反對，導致其他住戶投入大量時間、精力協調，並導致工程延誤將近一年。

不料，電梯建好後發放電梯門禁卡時，老翁突然反悔，表示想搭電梯，提出願意按原方案補交工程費1.9萬元。但由於所有住戶都反對，因此未向老翁發放電梯門禁卡。

老翁表示，自己當初反對加裝電梯，主要基於三點考慮，一是電梯及連廊建設會對其房屋造成遮擋，影響採光和通風；二是平層入戶設計使連廊抬高，鄰居經過時可直接看到其廚房、廁所等空間，存在隱私暴露問題；三是擔心施工可能帶來牆體開裂、地基下沈等安全隱患。

其他住戶則說，老翁不只最初反對，建設過程中還持續阻撓，給大家增添了許多麻煩，現在補錢就能使用的話，有坐享其成的感覺。

老翁因為搭不了電梯，非常不滿，日前已對所有住戶提告，目前案件由白雲區法院受理，尚未判決。

廣州市荔灣區數年前也發生過一起類似事件，一名80歲的老翁一直反對加裝電梯，但在電梯建好後，又想補交工程費用搭乘，被其他住戶拒絕。雙方後來對簿公堂，法院判決老翁支付款項後，可獲得電梯門禁卡，供其搭乘電梯使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／10煞衝入二殯旁會館　靈堂牌位、玻璃全砸毀
快訊／古林睿煬9局登板後援　160公里火球破個人最速
美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」
蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被全體住戶拒絕

中國消費降級　寵物市場卻逆勢成長

庫克訪北京：中國機器人產業令人印象深刻

《逐玉》4K大結局遭內部人員外流！　官方火速發聲…全網力挺

35歲陸重機網紅「試車跑山遇車禍」身亡　工程師曾勸他不要上山

重慶大學實驗爆炸！學生1死3傷

少林寺「縱慾方丈」涉貪傳擁7情婦21私生子　遭起訴4罪

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI　痛斥：侵犯本人權益

科技公司發公告開除女副總　原因竟寫「在辦公室偷吃」

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被全體住戶拒絕

中國消費降級　寵物市場卻逆勢成長

庫克訪北京：中國機器人產業令人印象深刻

《逐玉》4K大結局遭內部人員外流！　官方火速發聲…全網力挺

35歲陸重機網紅「試車跑山遇車禍」身亡　工程師曾勸他不要上山

重慶大學實驗爆炸！學生1死3傷

少林寺「縱慾方丈」涉貪傳擁7情婦21私生子　遭起訴4罪

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI　痛斥：侵犯本人權益

科技公司發公告開除女副總　原因竟寫「在辦公室偷吃」

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

梁朝偉確定來台！新片對戲母銀杏樹　外媒讚演技超越《花樣年華》

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

台74法拉利帥氣超車！下秒搖擺撞護欄...橫越2車道旋轉180度

揭穿國台辦「統一紅利」　綠：中共三大謊言正被現實全面打臉

《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉　「巨拳栗寶寶」破壞一切美麗

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

獨／人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

多元計程車北宜路迴轉　重機閃避不及攔腰撞！騎士慘摔骨折

《絕地戰兵2》首次更新圖曝光　全新「風暴啟明者」席捲銀河

hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱　1試秒改「棒讀」痛到新高度

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸

大陸熱門新聞

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

少林寺「縱慾方丈」涉貪傳擁7情婦21私生子　遭起訴4罪

企業開除女副總　原因竟寫在辦公室偷吃

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　畫像相似度不到30%

有孩子就收！陸人口販子「梅姨」拐賣9童當生意

35歲陸重機網紅「跑山遇車禍」身亡

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

《逐玉》大結局遭內鬼外流！官方發聲網力挺

央視公佈055南昌艦「1打2」逼退外艦 頻繁轉向阻對方穿越編隊

央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇：我長期便血

重慶大學實驗爆炸！學生1死3傷

更多熱門

相關新聞

台中新光三越「電梯突卡死」　多人一度受困嚇傻

台中新光三越「電梯突卡死」　多人一度受困嚇傻

台中新光三越百貨昨（15）日驚傳電梯受困意外！正值假日逛街人潮眾多，多名消費者帶著小孩在搭乘電梯時，電梯突然動彈不得，受困民眾隨即將驚魂過程拍下PO網，直呼在密閉空間內「悶到不行、超嚇人」，引發網友熱議。對此，館方回應，表示係因電梯負載觸發保護機制，目前已全面檢修完畢。

1個月大嬰手捲進電梯門　眾人合力救援

1個月大嬰手捲進電梯門　眾人合力救援

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝」　男險被夾成肉餅

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝」　男險被夾成肉餅

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

關鍵字：

電梯加裝電梯

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面