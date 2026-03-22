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台南體育盃全國圍棋賽登場　逾千名棋手新光三越中山店對弈

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館盛大登場，這項台南市大型全國圍棋公開賽，2026年吸引來自全國逾千名好手齊聚較勁，市長黃偉哲親自出席開幕典禮，為選手加油打氣，盼大家發揮實力，在棋場上一決高下。

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席開幕典禮，為參賽選手加油打氣。

黃偉哲市長表示，圍棋不僅能訓練思維，更能培養耐心、冷靜與勇氣；在每一場棋局中，不只看見智慧交鋒，也能看見選手面對困境、突破困局的精神。他並感謝台南市體育總會圍棋委員會長期深耕基層、積極推廣圍棋，以及老師與裁判團隊的協助，祝福所有選手都能有最佳表現，讓比賽圓滿成功。

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

體育局指出，圍棋已於2022年杭州亞運列入正式比賽項目，屬於智力型運動競技，本屆競賽組別從幼兒組到六段組，參賽選手來自全國總計超過1000人參與，場面相當熱絡。

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

市府表示，盼透過賽事與台南市體育總會圍棋委員會持續合作，選拔優秀選手、精進棋力，未來在更多國內外賽事中為國爭光，也進一步提升台南在智力運動推廣上的能見度。

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

▲主委鄭如翰表示，圍棋不只是競技，更是培養思維訓練與人生素養的重要途徑。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，這次有這麼多選手到場較勁，爭取佳績，當然是大家共同目標；但在他心中，圍棋雖常被歸類為體育運動，其實更是一種智力運動，競技只是外在形式，真正核心仍是思維與判斷能力的鍛鍊。▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

鄭如翰進一步指出，圍棋是深度思維訓練，能幫助孩子在千變萬化的局勢中，學習發現問題、面對問題、解決問題，以及建立過程中應有的態度。學圍棋不只看輸贏，棋力高低也不是唯一標準，更重要的是培養人生素養、積累生命高度。因此，本次比賽除評比棋力外，也特別在各組選手中選出人品風範表現優良者頒發風範獎，彰顯台南的人文精神，期盼透過優質圍棋活動提升棋品與文化層次。

▲台南市第2屆體育盃全國圍棋錦標賽22日在新光三越台南中山店13樓文化館登場，吸引全國逾千名選手參賽。（圖／記者林東良攝，下同）

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