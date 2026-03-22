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賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

▲▼蔣萬安出席2026 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚台北。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔣萬安出席2026 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚台北。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日在台中磐石會長交接典禮上，親口宣布本月底會展開評估核二、核三廠具重啟條件，遭諷刺能源政策急轉彎後，賴今（22日）表示，核三廠二號機在去年5月17日停止運轉後，台灣就成功進入「非核家園」。被問到是否覺得賴清德太硬坳？台北市長蔣萬安對此表示，為國家長遠好，寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。

去年5月17日核三廠2號機停機，達成民進黨政府「非核家園」政策目標，不到一年，賴清德昨天出席磐石會長交接典禮期間公開表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電已經在準備重啟的程序。致詞中賴清德還說，其實若沒用到核能，2032年台灣的電力供應都可以穩定供應、備載容量也都穩定。

對於外界質疑民進黨過去神主牌非核家園，賴總統政策轉彎？賴今再度表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在2016之後，積極推動綠能產業所發的電量也已經成功取代核一、核二、核三廠原來的發電量，但台灣進入新情勢，經濟有非常明顯發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需要的電力，都超過原來的預估等，台灣的電力建置除了「量要足」、「要低碳」以外，還要有「能源韌性」。

蔣萬安今天下午出席開齋節活動表示，看到很多民眾都有這樣的討論，但是為了國家長遠好，我們寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。他說，證明過去民進黨推動的反核政策是完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展，所以民黨政府一定要以此為鑒，絕對不要以意識形態掛帥來治理國家，而且必須要務實的面對，為過去錯誤的政策負起責任。

對於賴清德稱稱重啟的話，是有一定前提跟條件，蔣萬安強調，絕對不要耽台灣關鍵發展的時間，所以必須要務實的面對，接下來對於台灣長遠發展好的事情，我們寧可錯誤的政策即刻懸崖勒馬、回頭是岸，但是絕對要以此為戒，民進黨政府絕對不能以意識型態掛帥。
 

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