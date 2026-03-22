　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊戰火邁入第4周之際，美國總統川普20日才稱考慮「逐步收手」，白宮內部也傳出已悄悄啟動和談布局。官員透露，川普核心幕僚已著手規劃與德黑蘭當局的談判藍圖，並列出6項德黑蘭須吞下的承諾清單，包括5年內禁止發展飛彈計畫、徹底停止鈾濃縮等條件。與此同時，伊朗方面也提出停火、賠償等3大要求，雙方立場南轅北轍。

▲▼川普。（圖／視覺中國）

▲ 川普政府傳出開始規劃與伊朗和談。（圖／VCG）

美國新聞網Axios引述知情人士說法報導，川普女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）已投入相關討論。華府內部評估認為，「我們已遏止伊朗的擴張步伐」，因此相信德黑蘭最終會願意坐上談判桌。

美方開6大清單　要求伊朗禁飛彈、關核設施

美方規劃的終戰協議不僅要求重啟荷莫茲海峽航運，更要徹底處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，並針對核武計畫、彈道飛彈及對區域代理人的支持建立長期管控機制，對伊朗6項要求如下：

1. 未來5年內不發展飛彈計畫。
2. 完全停止鈾濃縮作業。
3. 關閉美以去年聯手轟炸的納坦茲、伊斯法罕與福爾多核設施反應爐。
4. 實施嚴格國際監督制度，監控可能用於核武開發的離心機等設備。
5. 與周邊國家簽訂軍備管制條約，將飛彈庫存上限定於1000枚以下。
6. 停止資助黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及加薩哈瑪斯等代理組織。

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（圖／路透）

▲ 美方要求任何協議都須確保荷莫茲海峽重新開放。（圖／路透）

伊朗開3大條件　要求停火、賠償金

但上述條件多數曾被德黑蘭斷然拒絕，伊朗高層先前便曾抱怨，與川普談判猶如走鋼索，因為他即便是在對話期間，仍可能突然下令發動軍事打擊。伊朗外長阿拉奇21日向印度外長明確表態，若要荷莫茲海峽恢復正常運作，美國與以色列就必須立即停止攻擊行動，並承諾永不再犯。

目前雙方並無直接接觸管道，而是透過埃及、卡達與英國傳遞訊息。消息人士指出，埃及與卡達已向華府及特拉維夫通報，伊朗確實有意展開談判，但開出的條件極為強硬，包括立即停火、保證戰事不再發生及支付戰爭賠償金。而川普對此態度冷淡，一名美國官員透露，總統認為賠償要求根本「不值一提」。

資產凍結議題留彈性　可改稱「歸還凍結資金」

不過華府在資產凍結議題上似乎留有彈性空間，另一名官員表示，歸還伊朗被凍結資產並非完全沒有轉圜餘地，「他們稱之為賠償，也許我們可以稱作歸還凍結資金」，「這是措辭問題，重點是要解決雙方的政治需求。」但該名官員強調，目前連這種「高級問題」都還談不上，首要任務是建立溝通管道。

美方面臨2大難題 找對談判對象、選定調解國

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透）

▲ 美方認為阿拉奇只是傳聲筒。（圖／路透）

華府團隊正努力解決2大關鍵難題，首先是找對談判對象，儘管伊朗外長阿拉奇過去一直擔任協商窗口，但川普顧問認為他充其量只算是個「傳真機」，缺乏實質決策權限。美方正設法釐清伊朗真正的決策核心人物，並建立直接聯繫管道。

其次則是選定調解國，儘管阿曼曾斡旋上一輪核談判，但美方因與阿曼互信不足，傾向改找卡達出面。美國官員指出，卡達在加薩衝突中已證明其調解能力。但2名消息人士透露，卡達雖願在幕後協助，但不想擔任檯面上的正式調解人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／10煞衝入二殯旁會館　靈堂牌位、玻璃全砸毀
快訊／古林睿煬9局登板後援　160公里火球破個人最速
美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」
蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

快訊／東加發生規模6.2地震　深度10公里

79人受困溫泉區！日本靜岡「大規模山崩」土石流　登山客徒步下山

川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」！　經濟顧問示警：美國恐遭致命一擊

G7聲明要求伊朗「立即停止攻擊」　準備採取必要措施

伊朗放話空前報復！敢動哈格島「恐封鎖曼德海峽」　燒毀能源設施

英核潛艦現身阿拉伯海！配戰斧飛彈　「可隨時遠程打擊」應付中東

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

快訊／東加發生規模6.2地震　深度10公里

79人受困溫泉區！日本靜岡「大規模山崩」土石流　登山客徒步下山

川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」！　經濟顧問示警：美國恐遭致命一擊

G7聲明要求伊朗「立即停止攻擊」　準備採取必要措施

伊朗放話空前報復！敢動哈格島「恐封鎖曼德海峽」　燒毀能源設施

英核潛艦現身阿拉伯海！配戰斧飛彈　「可隨時遠程打擊」應付中東

梁朝偉確定來台！新片對戲母銀杏樹　外媒讚演技超越《花樣年華》

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

台74法拉利帥氣超車！下秒搖擺撞護欄...橫越2車道旋轉180度

揭穿國台辦「統一紅利」　綠：中共三大謊言正被現實全面打臉

《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉　「巨拳栗寶寶」破壞一切美麗

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

獨／人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

多元計程車北宜路迴轉　重機閃避不及攔腰撞！騎士慘摔骨折

《絕地戰兵2》首次更新圖曝光　全新「風暴啟明者」席捲銀河

hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱　1試秒改「棒讀」痛到新高度

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

國際熱門新聞

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

距核武設施僅13km！　伊朗飛彈釀百傷

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

伊朗火速回應川普　預告報復攻擊3類設施

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」　美恐遭致命一擊

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

飛彈襲首都！沙國驅逐伊朗武官限時離境

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

更多熱門

相關新聞

伊朗警告美軍：敢動哈格島就「燒毀能源設施」

伊朗警告美軍：敢動哈格島就「燒毀能源設施」

美伊衝突持續升溫，伊朗軍方消息人士透過伊斯蘭革命衛隊附屬媒體《塔斯尼姆通訊社》警告，華府對哈格島（Kharg Island）的任何軍事行動都可能引發局勢全面升級，德黑蘭當局將採取「前所未見」的報復措施，矛頭直指紅海與曼德海峽等關鍵航道。

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

才豪稱伊朗要投降　川普24小時遭打臉

才豪稱伊朗要投降　川普24小時遭打臉

中東戰事衝擊能源供應　經濟部：6月份提高美國天然氣供應量能

中東戰事衝擊能源供應　經濟部：6月份提高美國天然氣供應量能

關鍵字：

美伊衝突川普和談伊朗條件卡達調解停火賠償

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面