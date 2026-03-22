美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」　禁飛彈5年、關核設施

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊戰火邁入第4周之際，美國總統川普20日才稱考慮「逐步收手」，白宮內部也傳出已悄悄啟動和談布局。官員透露，川普核心幕僚已著手規劃與德黑蘭當局的談判藍圖，並列出6項德黑蘭須吞下的承諾清單，包括5年內禁止發展飛彈計畫、徹底停止鈾濃縮等條件。與此同時，伊朗方面也提出停火、賠償等3大要求，雙方立場南轅北轍。

▲ 川普政府傳出開始規劃與伊朗和談。（圖／VCG）

美國新聞網Axios引述知情人士說法報導，川普女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）已投入相關討論。華府內部評估認為，「我們已遏止伊朗的擴張步伐」，因此相信德黑蘭最終會願意坐上談判桌。

美方開6大清單 要求伊朗禁飛彈、關核設施

美方規劃的終戰協議不僅要求重啟荷莫茲海峽航運，更要徹底處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，並針對核武計畫、彈道飛彈及對區域代理人的支持建立長期管控機制，對伊朗6項要求如下：

1. 未來5年內不發展飛彈計畫。

2. 完全停止鈾濃縮作業。

3. 關閉美以去年聯手轟炸的納坦茲、伊斯法罕與福爾多核設施反應爐。

4. 實施嚴格國際監督制度，監控可能用於核武開發的離心機等設備。

5. 與周邊國家簽訂軍備管制條約，將飛彈庫存上限定於1000枚以下。

6. 停止資助黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及加薩哈瑪斯等代理組織。

▲ 美方要求任何協議都須確保荷莫茲海峽重新開放。（圖／路透）

伊朗開3大條件 要求停火、賠償金

但上述條件多數曾被德黑蘭斷然拒絕，伊朗高層先前便曾抱怨，與川普談判猶如走鋼索，因為他即便是在對話期間，仍可能突然下令發動軍事打擊。伊朗外長阿拉奇21日向印度外長明確表態，若要荷莫茲海峽恢復正常運作，美國與以色列就必須立即停止攻擊行動，並承諾永不再犯。

目前雙方並無直接接觸管道，而是透過埃及、卡達與英國傳遞訊息。消息人士指出，埃及與卡達已向華府及特拉維夫通報，伊朗確實有意展開談判，但開出的條件極為強硬，包括立即停火、保證戰事不再發生及支付戰爭賠償金。而川普對此態度冷淡，一名美國官員透露，總統認為賠償要求根本「不值一提」。

資產凍結議題留彈性 可改稱「歸還凍結資金」

不過華府在資產凍結議題上似乎留有彈性空間，另一名官員表示，歸還伊朗被凍結資產並非完全沒有轉圜餘地，「他們稱之為賠償，也許我們可以稱作歸還凍結資金」，「這是措辭問題，重點是要解決雙方的政治需求。」但該名官員強調，目前連這種「高級問題」都還談不上，首要任務是建立溝通管道。

美方面臨2大難題 找對談判對象、選定調解國

▲ 美方認為阿拉奇只是傳聲筒。（圖／路透）

華府團隊正努力解決2大關鍵難題，首先是找對談判對象，儘管伊朗外長阿拉奇過去一直擔任協商窗口，但川普顧問認為他充其量只算是個「傳真機」，缺乏實質決策權限。美方正設法釐清伊朗真正的決策核心人物，並建立直接聯繫管道。

其次則是選定調解國，儘管阿曼曾斡旋上一輪核談判，但美方因與阿曼互信不足，傾向改找卡達出面。美國官員指出，卡達在加薩衝突中已證明其調解能力。但2名消息人士透露，卡達雖願在幕後協助，但不想擔任檯面上的正式調解人。