　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

▲新北觀光巴士途中擦撞 司機恍惚揪出毒駕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士上月20日發生擦撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今年2月20日春節連假期間，一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士發生擦撞事故，進一步檢測發現駕駛竟為毒駕。交通部觀光署表示，該業者在年度評鑑中將扣分，另函請相關單位強化各業者抽查檢測機制。

為促進國旅發展，觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，一輛載有10多名乘客的「台灣好行」，上月20日在瑞芳車站附近發生擦撞，由於駕駛神情有異且有毒品前科，警方獲報到場時對其進行快篩，結果發現安非他命呈陽性反應，目前客運業者已解聘該駕駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，現行客運業主管機關針對業者都有一套檢測標準規範，觀光署將函請公路局協助強化抽查機制，另請地方政府、國家風景區管理處等相關單位加強叮囑客運業者落實行前教育及檢測。另外，觀光署每年也會針對台灣好行進行評鑑，依照評鑑結果分配營運補貼金額，若有發生重大事故、毒駕或酒駕等狀況將在評比項目中予以扣分。

觀光署指出，台灣好行目前共有91條路線、29個推動單位，涵蓋40家客運業者，另有1條「白沙屯線」籌備中。此次肇事的客運業者共經營2條台灣好行路線，包括木柵平溪線、九份金瓜石線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／10煞衝入二殯旁會館　靈堂牌位、玻璃全砸毀
快訊／古林睿煬9局登板後援　160公里火球破個人最速
美伊和談布局曝！川普要伊朗吞「6大承諾」
蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到壽司郎「只點茶碗蒸」待店內看書　女大生遭炎上！前員工曝後果

跟普發1萬一樣！Cheap酸某一群「反核沒立場」：誰提的才重要？

台鐵連2起列車出軌、火災「納重大事故」　運安會立案調查

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

賴清德喊評估重啟核電！他翻出7年前照片：反核遊行走個心酸

獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

到壽司郎「只點茶碗蒸」待店內看書　女大生遭炎上！前員工曝後果

跟普發1萬一樣！Cheap酸某一群「反核沒立場」：誰提的才重要？

台鐵連2起列車出軌、火災「納重大事故」　運安會立案調查

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

賴清德喊評估重啟核電！他翻出7年前照片：反核遊行走個心酸

獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

梁朝偉確定來台！新片對戲母銀杏樹　外媒讚演技超越《花樣年華》

雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

台74法拉利帥氣超車！下秒搖擺撞護欄...橫越2車道旋轉180度

揭穿國台辦「統一紅利」　綠：中共三大謊言正被現實全面打臉

《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉　「巨拳栗寶寶」破壞一切美麗

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

獨／人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

多元計程車北宜路迴轉　重機閃避不及攔腰撞！騎士慘摔骨折

《絕地戰兵2》首次更新圖曝光　全新「風暴啟明者」席捲銀河

hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱　1試秒改「棒讀」痛到新高度

李泳知怒罵黃牛：當人傻子？　「我爭取降價200元花多少努力」

生活熱門新聞

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

把握好天氣！　2波鋒面接力

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

中東戰爭衝擊　塑膠製品漲價了

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉

更多熱門

相關新聞

新北觀光巴士途中擦撞　司機神情恍惚竟涉毒駕

新北觀光巴士途中擦撞　司機神情恍惚竟涉毒駕

新北市驚傳觀光巴士司機涉嫌毒駕！2月20日（大年初四）春節連假接近尾聲，上午一輛載著10多名遊客、由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士，在瑞芳車站附近發生擦撞事故。警方到場處理時，察覺八駕駛神情異常，進一步檢測竟發現安非他命呈陽性反應，當場依法逮捕，警訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

毒駕拒檢逃逸　龜山警包夾攔獲查出毒品反應

毒駕拒檢逃逸　龜山警包夾攔獲查出毒品反應

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

新店BMW猛衝自撞護欄！毒駕男下車前「多補幾口」

新店BMW猛衝自撞護欄！毒駕男下車前「多補幾口」

防毒駕　交通部推運輸業全面隨機尿篩

防毒駕　交通部推運輸業全面隨機尿篩

關鍵字：

台灣好行毒駕瑞芳觀光署

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面