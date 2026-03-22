「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

▲一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士上月20日發生擦撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今年2月20日春節連假期間，一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士發生擦撞事故，進一步檢測發現駕駛竟為毒駕。交通部觀光署表示，該業者在年度評鑑中將扣分，另函請相關單位強化各業者抽查檢測機制。

為促進國旅發展，觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，一輛載有10多名乘客的「台灣好行」，上月20日在瑞芳車站附近發生擦撞，由於駕駛神情有異且有毒品前科，警方獲報到場時對其進行快篩，結果發現安非他命呈陽性反應，目前客運業者已解聘該駕駛。

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觀光署表示，現行客運業主管機關針對業者都有一套檢測標準規範，觀光署將函請公路局協助強化抽查機制，另請地方政府、國家風景區管理處等相關單位加強叮囑客運業者落實行前教育及檢測。另外，觀光署每年也會針對台灣好行進行評鑑，依照評鑑結果分配營運補貼金額，若有發生重大事故、毒駕或酒駕等狀況將在評比項目中予以扣分。

觀光署指出，台灣好行目前共有91條路線、29個推動單位，涵蓋40家客運業者，另有1條「白沙屯線」籌備中。此次肇事的客運業者共經營2條台灣好行路線，包括木柵平溪線、九份金瓜石線。