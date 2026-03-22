軍購條例明審查　陳冠廷籲在野支持委製商購：軍購與自主戰力缺一不可

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防及外交委員會和財政委員會即將聯席審查軍購特別條例，輪值召委、民進黨立委陳冠廷今（22日）表示，行政院版條例涵蓋對美軍購與國內委製研發，兩者缺一不可，並誠摯呼籲在野黨領袖及國會議員就委製與商購部分予以支持，共同推進國防建設。

陳冠廷指出，本次軍事特別預算條例中，民進黨與在野黨主要歧見在於約3000多億元的委製與商購部分。他肯定包括蔣萬安、盧秀燕等國民黨重要政治人物，已逐步表態支持將軍購規模提升至約9000億元，顯示在野陣營對強化國防的方向已有共識，但委製與商購的預算仍有待突破。

陳冠廷進一步說明，無人載具在現代戰場扮演關鍵角色，從烏克蘭到中東戰場的實戰經驗均已證實，無人機具備監偵、搜尋目標及打擊等多元功能，能有效整合海馬斯等武器系統。

陳冠廷舉例，漸進型無人機可獲取目標資訊，再將指管資料傳遞給海馬斯系統執行打擊，「無人載具與軍購裝備之間有密切的戰術聯繫，若僅完成對美軍購卻缺乏自主能力，戰力將嚴重受損」。

陳冠廷強調，國內委製項目涵蓋天弓飛彈、反彈道系統、反無人機系統等，均屬建構完整防衛體系的核心環節。此外，海軍陸戰隊新編火力營及無人機營已陸續成立，基層官兵急需各式無人機裝備投入訓練與實際運用，若將委製與商購預算刪除，將直接影響戰力形成。

針對在野黨過去質疑美方未能即時交付武器系統，陳冠廷回應，國防部副部長徐斯儉近期已赴美瞭解F-16等相關軍備交付進度，美方釋出相當大的誠意，各項裝備正陸續交貨。在中東情勢緊張、各國爭取軍售優先順序的情況下，台灣仍排在非常前段的交付序位，「這對我國國防而言是重要的正面訊號」。

陳冠廷表示，對美軍購的交付進度由美方主導，而國內委製與商購則完全操之在我，「希望1.25兆元的預算規模能先以條例形式通過，內部細節包括裝備獲取數量等，可於後續預算審查階段再做充分討論」。再次呼籲在野黨在條例層次先予支持，讓建軍工作得以體制化推進，避免因制度空白而延誤國防戰備。​​​​​​​​​​​​​​​​