快訊／軍紀重大疏失！117旅8000發步槍彈殼短少　八軍團認了

▲圖為八軍團「干城盃」戰技競賽。（圖／軍聞社提供）

記者吳奕靖／高雄報導

陸軍第八軍團步兵117旅驚傳彈藥管理出包！外傳單位清查時發現，大批5.56公厘步槍彈空殼數量對不上帳，短少數量多達近8000發，規模之大相當罕見，也讓外界質疑軍方基層彈藥管控是否早已出現漏洞。由於案情敏感，八軍團表示已經組成專案小組進駐調查，並將全案移送司法機關偵辦。

據了解，這起風波是在八軍團本月17日前往117旅進行例行械彈督導時被查出。督導人員發現，單位保管、尚未繳回的5.56公厘步槍彈空殼，實際數量與帳冊紀錄明顯不符，差額相當驚人。軍方高層獲報後不敢大意，當場要求清查，並由軍團副指揮官率專案人員進駐釐清。

▲陸軍八軍團在2023年執行報繳勤務，在途中不慎遺失整箱空彈殼。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

八軍團22日中午發布新聞稿表示，本月17日赴117旅執行例行性械彈督導時，清查發現單位存管射擊後、尚未繳回的5.56公厘步槍彈空殼，數量與帳籍登載不符；為釐清差異，當下即指派軍團副指揮官楊姓少將編組專案人員進駐實施法紀調查，並已於19日將全案移送偵辦。

八軍團也強調，這起案件絕不會掩蓋或遮掩，已主動報請高雄地檢署指揮偵辦，將全面追查涉案人員，釐清彈殼流向。同時也要追究自軍團到各下級單位，在庫儲管理、督導查核上是否未依規定執行，才讓問題一路擴大，後續若查有失職，將從重究責、從嚴處分，絕不寬貸。

其實117旅過去就曾傳出彈殼管理爭議。2023年6月間，該旅曾在運送5.56公厘步槍彈空殼返回庫儲途中，因車輛行經高雄市區時發生掉落情形，導致整箱空殼散落路面，最後還是民眾發現後報警處理。如今同一單位又爆出大批彈殼數量對不上，也讓外界對部隊彈藥管理紀律再度打上問號。

▲陸軍八軍團執行報繳勤務，在途中不慎遺失整箱空彈殼。（資料照／記者吳奕靖翻攝）