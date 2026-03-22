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中國消費降級　寵物市場卻逆勢成長

▲▼獸醫,狗,約克夏。（圖／VCG）

▲寵物消費市場持續成長。（圖／CFP）

文／中央社

北京飼主唐小姐牽著她的西高地犬走上伸展台，吸引了觀眾眼球，她在一場寵物走秀結束後向記者表示，這對她的寵物是新的體驗。如唐小姐般「養兒式養寵」在中國越來越盛行，寵物消費在消費降級中逆勢成長。

中國內需疲弱，但在19至22日舉行的北京國際寵物用品展覽會上，眾多飼主漫步於各種貓狗時髦服裝、配飾用品與推車展區，為毛小孩添購物品。會展期間，主辦方還舉辦了寵物走秀，展覽區域的攤販們賣起「異寵」，甚至還有網紅貓咪巡遊，吸引許多「貓粉」目睹風采。

種種顯示出，寵物市場是一個充滿活力的行業，根據「中國寵物行業白皮書」年初發布的數據，2025年城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達到人民幣3126億元（約台幣1兆4379億元），較2024年成長4.1%。年輕族群「90後」（1990年代出生者）是養寵物的主力軍，占比為42.7%，其次是「00後」（2000年以後出生者）、「80後」（1980年代出生者）飼主，占比為26.3%、24.5%。

▲▼老人與狗,老人,遛狗,柴犬,馬爾濟斯。（示意圖／CFP）

同時，這也顯示出越來越多中國年輕人把精力投入於狗貓與其他寵物身上，而非養育孩子，反映了年輕人對家庭傳統觀念的轉變。

唐小姐帶著她的西高地犬走秀，她向記者說，她時常帶著她的寵物狗出門玩、參加活動，帶狗走秀會帶給寵物新的感受，因為「對人而言，走秀很普通，對狗狗而言是新的體驗，也想讓牠嘗試一下」。

唐小姐說，她每個月會帶她的狗去做美容，一個月光吃與美容花費在2000元左右。說起中國年輕人養寵物更勝於養小孩的趨勢，她表示，現在年輕人不那麼早結婚，而寵物給了更多陪伴，相對而言小狗比很多小孩都乖，「很多小孩會哭鬧，但我的狗不會，有非常多的情緒價值」。

另一名帶狗走秀的張小姐向記者說，狗狗會給予無私的愛，會給飼主足夠的情緒價值，這是大家去養寵物的原因。她與她的狗走秀多次，她給的原因是，「狗狗已經融入到我們的生活」。

▲▼老人與狗,老人,遛狗,柴犬,馬爾濟斯。（示意圖／CFP）

根據投資銀行高盛集團2024年的評估，2024年中國都市貓狗數量比0至4歲兒童還多，都市毛小孩數量到2030年就會是人類幼童的2倍。未來幾年，寵物的地位會繼續上升，因為年輕人比較傾向選擇和貓狗當家人，而非生兒育女。

除了貓狗之外，持續成長的還有異寵消費市場。異寵是指有別於貓、狗等的小眾寵物品類，包括昆蟲、鳥類、小型哺乳類、兩棲及爬行類動物等都可以包含在內，如蛇、雪貂或蜜袋鼯。

一名異寵店員向記者表示，她觀察到中國的寵物市場越來越好，特別是異寵市場，通常是上班族與大學生喜歡養異寵，每次參加展會也能觀察到越來越多人想了解異寵，而牠們「飼養簡單、養育成本低」。

根據人民日報報導，截至2024年底，中國有約1707萬人飼養異寵，市場規模近100億元。但是異寵市場有待進一步規範治理，專家建議，有必要進一步完善相關法律法規，明確異寵定義、管理範圍和監管職責。加大對非法異寵交易的打擊力度。同時，相關部門應向社會公開不允許交易的異寵種類並及時更新，加強科普宣傳，增強全社會對異寵的科學認知。

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