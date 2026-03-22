79人受困溫泉區！日本靜岡「大規模山崩」土石流　登山客徒步下山

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡昨（21）日上午發生土石流，縣道南阿爾卑斯公園線旁的斜坡大面積崩落，造成登山客、登山小屋住宿者與工地作業員共79人一度受困，道路通行完全中斷。市府今（22）日上午開通徒步繞行路線，讓部分民眾安全下山，現場撤除作業仍在進行中，預計明（23）日恢復車輛通行。

根據《日本放送協會》，21日上午10時前，有民眾路過靜岡縣靜岡市葵區深山一條縣道時，發現道路斜坡土石大面積崩落，立即通報警方。市府調查後確認，道路旁斜面約70公尺高、寬20公尺的土石滑落，阻斷該條縣道，來自附近3處登山小屋和中央新幹線施工現場，包括登山者與工人等79人無法下山。

靜岡市隨即建立徒步繞行路線，民眾須先涉過深度達腳踝的河流後返回縣道，再沿著安全路段下山。22日上午，原本8名希望下山者中，已有4人成功透過迂回路線徒步下山。市府強調，截至目前尚無人受傷或因身體不適送醫。

日媒《TBS News》指出，崩塌土砂總量約500立方公尺，影響範圍包括當地溫泉設施。市府動用重型機具持續進行土石清理，計畫最快在23日恢復車輛通行，22日仍維持道路封閉狀態。

《靜岡電視》補充，市府已將疏散及撤除作業同步進行，確保受困民眾安全，並提醒民眾避免靠近崩塌區域，以免發生二次事故。市府相關人員表示，將持續監測現場土壤穩定情況，並視天候決定撤除作業進度。