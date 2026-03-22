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獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒2026年球季還沒正式開打，場邊啦啦隊已經先打成一團。味全龍啦啦隊「小龍女」也沒打算客氣，悄悄準備了自己的秘密武器，要跟其他隊伍正面對決。《ETtoday新聞雲》獨家直擊，小龍女21日特地南下高雄錄音室，錄製今年全新局間歌曲，準備用這首歌在新球季先聲奪人。

▲味全龍啦啦隊小龍女到高雄錄音 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲味全龍啦啦隊小龍女到高雄錄音 。（圖／記者吳奕靖攝）

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群群表示，她個人在休賽季也有持續上舞蹈課，想把自己的狀態再往上拉，春訓期間大家也都很努力，就是希望能準備更好的舞蹈給大家看。她也提到，不只是舞蹈本身，大家在心態上其實也做了很多調整，希望今年能投入更多時間和精力，帶來更多精彩表演。

至於今年小龍女到底要拿什麼和其他5隊啦啦隊尬場，群群跟寧寧兩人聽到問題先是笑成一團，寧寧一開始還故意賣關子，群群則直接指著隔壁笑說「那邊有很會唱歌的」，接著寧寧才鬆口，說這就是她們今年的秘密武器，也就是女孩局間的新表演和新歌，希望之後到了球場，球迷不只看她們跳，還能一起唱，變成全場一起互動的大合唱。

▲味全龍啦啦隊小龍女到高雄錄音 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲味全龍啦啦隊小龍女（左起）寧寧、心璇以及群群 。（圖／記者吳奕靖攝）

心璇受訪時表示，小龍女今年在局間歌上又做了一些新的歌，想帶給球迷不同的感受，這次特地來到高雄錄製，就是希望大家會喜歡。她也說，去年那首《一起嗨》最讓她開心的地方，就是球迷真的會跟著口號一起喊，一壘這邊喊、三壘那邊也會接，那種全場一起互動的感覺很棒，所以她很期待今年這首歌推出後，也能讓大家在球場裡一起唱、一起玩。

這次小龍女找來有「中職界金毛獅王」職棒加油音樂鬼才之稱的吳坤龍操刀，打造局間歌曲，成了她們今年要迎戰其他隊啦啦隊的一張新王牌。錄音現場氣氛相當熱絡，成員們一句一句反覆練唱，就是希望新歌一進球場，就能把球迷情緒直接拉起來。

除了新歌之外，小龍女今年開幕戰也準備得很滿。心璇透露，今年開幕戰總共有5天，團隊從2月開始就進入密集訓練，不管是服裝還是舞蹈，其實都花了很多心思，就是希望這5天都能讓球迷感受到不同的表演氛圍，也希望大家進場時，可以過一個很開心的五連戰。

▲味全龍啦啦隊小龍女到高雄錄音 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲味全龍啦啦隊小龍女的秘密武器也是出自中職音樂鬼才吳坤龍之手 。（圖／記者吳奕靖攝）

除了備戰新球季，群群也分享了前陣子飛日本的驚險經歷。她說，之前去東京看WBC時其實超緊張，因為當時原本根本沒打算能進場，不是不想看，而是買不到票，後來剛好遇到熱心球迷手上有多票，才讓她輾轉有機會看到比賽。尤其台韓戰那一場，她坦言自己原本真的沒想過中華隊會贏，只是抱著平常心，希望球隊可以拿到好成績，結果最後真的贏球，她整個情緒直接潰堤，甚至哭了兩天，連自己都沒想到會這麼激動。

更有趣的是，她才剛從東京回到台灣，隔天又立刻轉飛熊本，過程中還發生荒謬插曲，一度沒搭上飛機，讓她當場緊張到不行。還好最後一切順利，成功抵達熊本。群群也說，這趟行程受到不少照顧，當地也準備了很多好吃、好喝的招待她們，她很感謝球團給這次機會，也笑說希望未來有更多廠商能多給小龍女機會，讓更多人看到她們。

今年中職場邊戰況明顯又比去年更熱，像富邦成功留住李珠珢，還補進朴星垠，樂天則補齊高佳彬與金佳垠，統一獅也補進安惠志、文慧真，讓聯盟韓籍啦啦隊陣容持續擴編。

在這樣的氣氛下，小龍女雖然沒有走韓援海量補強這條路，但選擇用局間新歌、全新表演和更密集的春訓內容來應戰，從高雄錄音室誕生的這首新歌，到開幕戰5天的不同演出安排，小龍女顯然也已經把新球季的場邊戰，提前暖身到位。

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