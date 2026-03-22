安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

▲女子掛在後照鏡上的安全帽，經過短短一天後，竟遭蜂群聚集築巢。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市南區金華路二段巷內21日深夜11時許發生一起罕見的蜜蜂築巢事件，一名網友在threads上PO文，表示姊姊前一天戴完安全帽後順手放在機車後照鏡上，隔天要戴時，手一插進去瞬間覺得「毛毛的」，接著就傳來一陣刺痛，定睛一看才發現安全帽內襯已遭密密麻麻的蜂群築巢，當場嚇傻。

台南市政府農業局21日深夜接獲通報後，立即派遣專業捕蜂人員前往現場，全程穿戴防蜂衣，並以吸塵器方式將蜂群逐一吸捕完畢，過程中捕蜂員還一度驚呼「哇！裡面有蜜耶」。在移除蜂群後，當事人考量安全帽曾遭蜂群進駐，因此已將其丟棄，避免再度引來蜜蜂築巢。

農業局表示，由於入春後天氣見暖，各類昆蟲活動轉區活躍，蜜蜂也進入分巢期，當原本蜂巢過於擁擠、空間不足時，女王蜂就會帶領部分蜂群離巢尋找其他棲地；此次事件研判應是恰巧有女王蜂停入安全帽內，才引來蜂群聚集情形。農業局指出，安全帽內部空間遮蔽性高，若長時間未使用，容易引來昆蟲，甚至成為蜂群築巢場所，類似情形在春季並不罕見。

農業局表示，民眾若發現住家附近有蜂群築巢、聚集，切勿驚慌或自行處理，應保持距離避免驚擾蜂群，可撥打0965-565-980捕蜂專線，由專業人員前往處理，並將捕獲蜂群移置適當野外環境野放，兼顧民眾安全與生態保護。

▼農業局派員到場以吸塵器方式移除蜂群。