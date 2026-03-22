掏證件掉出「喪屍煙彈」！警開2槍仍脫逃　2男今凌晨投案

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（21日）下午出現驚險場面，38歲陳姓男子開車載44歲林姓男子違規跨越雙黃線，遭巡邏員警攔查，不料陳男在掏取證件時，意外掉出一顆「喪屍煙彈」。陳男見狀竟心虛重踩油門逃逸，警方後續朝車輛連開2槍制止，仍被陳男逃脫，車輛棄置於台北市。陳、林2人自知難逃，今天凌晨主動向警方投案，警訊後依公共危險、妨害公務、毀損及毒品等罪送辦並開出12張罰單。

▼警方在北市濱江街停車場找到被開2槍的車子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午3時許，陳姓男子開車載著友人林姓男子行經三重區福裕街。由於車子違規跨越雙黃線，三重警分局巡邏警力隨即上前攔停。起初陳男佯裝鎮定配合盤查，怎知他在褲口袋摸索證件時，一顆「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）竟當眾滑出掉在車內。

「那是什麼？」面對員警大聲質問，陳男瞬間破防，不僅拒絕下車受檢，更直接催動油門撞開擋在前方的警車，展開亡命狂飆。警方一路尾隨追至重新路二段圓環，考量當時人車往來頻繁，為保護其他用路人安全並制止危險駕駛，員警果斷對準車子引擎蓋連開2槍，然而陳男仍強行衝破包圍網逃脫。

▼陳、林2人自行投案遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調閱監視器追蹤至台北市濱江街一處停車場，發現車子遭棄置現場，車上2人已不知去向。今天凌晨1時許，陳、林2人自知難逃，自行投案。陳男坦承吸食安非他命，但矢口否認持有掉出的喪屍煙彈；友人林男則配合採尿送驗，釐清是否涉毒。

警方調閱沿線密錄器與路口畫面，針對陳男在市區瘋狂竄逃的行為，一口氣開出12張罰單，包含闖紅燈、危險駕駛、未禮讓行人，最高可處近10萬元罰鍰。警訊後依公共危險、妨害公務、毀損及毒品等罪，將陳、林2人移送新北地方檢察署偵辦。

▼三重警分局依法對車輛開槍警示。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼駕駛陳男疑似掉落毒品煙彈心虛逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）