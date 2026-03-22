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社會 社會焦點 保障人權

鳶嘴稍來步道藏「殺人陷阱」！男自稱愛樹割斷引導繩下場曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝、東勢林管處提供）

▲台中鄭男割斷鳶嘴山步道引導繩遭判刑。（圖／記者許權毅翻攝、東勢林管處提供）

記者郭玗潔／台中報導

台中市鄭姓男子到鳶嘴稍來步道健行，不慎跌落20公尺邊坡，有山友指出鄭男受傷的原因，竟是鳶嘴山的引導繩遭故意切斷，導致鄭男拉扯斷裂的繩索後跌落。警方循線找到涉案王姓男子，王男僅承認持刀割斷2處繩索，證稱自己因為愛樹，不忍樹木被繩索綑綁才這樣做。全案由台中地院審理，法官判定王男犯2個損壞公務員職務上掌管之物品罪，應執行4月徒刑，可易科罰金8萬元。可上訴。

據了解，鄭男等4人於2022年10月29日前往鳶嘴稍來（鳶嘴山、稍來山）步道健行，途中鄭男因誤拉已斷裂的引導繩，跌落20公尺邊坡，經4名消防人員前來救援，發現鄭男頭部外傷，左手腕骨折，所幸意識清楚，便以攙扶方式協助患者下山。

有山友在臉書社團「靠北登山大小事」透露鄭男摔落原因，表示「稍來山昨天有人故意切掉繩子，並差點出了人命」，該名山友指出，大雪山林道3.2公里登山口90%以上的繩索遭故意割斷，且被割斷的部分還附著在樹幹上，如同超完美殺人陷阱。

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

▲引導繩主要用途為引導民眾防止迷路，亦可輔助攀爬。（圖／東勢林管處提供）

警方循線追查到可疑資訊，並尋找目擊證人，發現一名57歲王男涉有嫌疑，王男本身也是當地山友，並非第一次前往鳶嘴稍來步道健行。

王男供稱，因他喜愛樹木，捨不得看到樹木被繩索給綑綁，認為樹木會遭繩索勒緊，導致水分無法輸送，進而持小刀割斷導引塑膠條跟防止繩索嵌進樹木的黑色橡皮帶，至於另40處繩索斷裂，王男則拒不承認，但警方仍認為王男涉有重嫌，依照依毀損公物函送。

檢方調查，王男於2022年8月9日某時，前往鳶嘴山步道約1.5公里與稍來山支線27.3公里交岔處，拿摺疊刀割斷東勢林管處設置的引導繩，又在9月中旬時，拿刀割斷鳶嘴山步道約27.3公里登山口上方之第2個峭壁下方某處引導繩，造成鄭男拉已斷裂的繩索時，從山坡滾落。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方在王男身上找到一把折疊小刀。（圖／記者許權毅翻攝）

法官審理，認為王男自稱愛護樹木等語，動機雖屬良善，卻無視公權力及引導繩之設置目的，逕自拿刀多次破壞引導繩，審酌王男犯案和鄭男受傷時間差距超過1個月，兩者是否有關連，並非無疑，加上王男坦承犯行且有和解意願，但因東勢林管處不願和解，王男至今沒有賠償等情，依王男犯2個損壞公務員職務上掌管之物品罪，應執行4月徒刑，可易科罰金8萬元。可上訴。

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