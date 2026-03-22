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大陸 大陸焦點 特派現場

演出中遭嗆聲！陸歌手用麥克風怒砸觀眾　目擊者傻：他不滿要鼓掌

記者廖翊慈／綜合報導

河北邯鄲魏縣北皋鎮西坡頭村20日晚間一場戶外演出突發衝突，一名白衣男子疑似酒後不滿現場互動，而上台鬧場嗆聲，當眾辱罵正在演唱的歌手，隨後遭歌手以麥克風反擊並與工作人員圍毆，過程中多次踹擊胸腹、畫面相當激烈，整起衝突持續約20秒，影片曝光後在網路上迅速發酵，警方已介入處理。

據《大風新聞》報導，事發當時演出仍在進行，現場有大量觀眾。多名目擊者表示，表演者為炒熱氣氛，在演出過程中開玩笑向觀眾索取掌聲，卻引發一名白衣男子不滿，對方疑似酒後情緒失控，直接走上舞台滋事，隨後演變為肢體衝突。

▲觀眾突走上台。（圖／翻攝自微博）

▲觀眾突走上台。（圖／翻攝自微博）

從多段網傳影片可見，當時舞台上有3名男子圍住白衣男子，其中2人對其拳打腳踢，甚至多次猛踹其腹部與胸口。雖然畫面未清楚拍到頭部受擊過程，但男子事後起身時頭部已明顯流血，場面一度混亂。現場也有救援人員與警方到場處置，並拉起警戒線進行管制。

演出方負責人王先生提供當晚是發影片，還原衝突全貌。他指出，網路流傳畫面僅為事件後段，實際起因是白衣男子突然上台指著歌手辱罵。當時歌手正跪地演唱《我是一隻小小鳥》，現場直播觀看人數約2.1萬人。白衣男子靠近後持續以手指指向歌手頭部並口出惡言，歌手起初未理會，仍持續演唱。

▲歌手用麥克風怒砸觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸歌手用麥克風怒砸觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸歌手用麥克風怒砸觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲歌手用麥克風怒砸觀眾。（圖／翻攝自微博，上同）

王先生表示，白衣男子在辱罵後準備離開時，歌手突然起身跳起，以手中麥克風猛擊對方頭部，隨後一名黑衣男子從後台衝出支援，與歌手一同對白衣男子進行毆打，這才形成外界看到的圍毆畫面。整個衝突過程約20秒，之後白衣男子起身並報警。

王先生強調，涉事歌手並非公司簽約藝人，而是當天臨時聘請的表演者。他坦言，雖然觀眾行為確實不當，但歌手情緒失控動手也帶來負面影響，「當天還在直播，確實造成很大困擾」，公司已第一時間報警，並將以此為戒，加強內部管理與演出安全控管。

警方方面表示，已接獲報案並介入處理，目前案件仍在進一步調查中，相關細節暫不便對外說明。

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