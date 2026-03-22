陳見賢獲饒慶鈴力挺　推動雙城合作打造「科技×觀光」新模式

▲陳見賢與台東縣長饒慶鈴同台。（圖／ETtoday翻攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢日前與台東縣長饒慶鈴同台交流，聚焦觀光、農產與產業合作議題。饒慶鈴分享台東近年治理成果，並公開肯定陳見賢長期深耕地方、縣政歷練完整，表達高度肯定與支持。

饒慶鈴表示，台東近年持續推動「無圍牆巨蛋」理念，結合自然景觀與大型活動，成功吸引國際目光，帶動觀光人潮成長；同時發展慢經濟與深度旅遊，讓台東成為國內外旅客嚮往的永續觀光城市。在農業方面，透過品牌化經營與通路拓展，協助優質農產品走向全台及國際市場，有效提升農民收益，帶動地方經濟穩定發展。

她指出，新竹縣與台東縣各具優勢，具備高度互補性，「科技與自然的結合，將是台灣未來最具競爭力的發展模式。」饒慶鈴也特別提到，陳見賢擁有超過45年黨務與從政經驗，長期投入地方建設與公共事務，在縣政推動上展現穩健執行力與治理能力，「是一位值得信賴、可以承擔責任的領導者」，並表達支持其投入新竹縣長選舉。

陳見賢表示，新竹縣作為台灣科技產業核心，擁有完整半導體與ICT產業鏈，而台東則具備全台最優質的自然環境與農業資源，雙方合作具高度發展潛力，未來將推動跨縣市合作機制，開創區域共榮新模式。

陳見賢進一步提出三大合作方向：第一，建立農產交流平台，結合新竹科技企業與通路優勢，提升台東農產品附加價值與市場能見度；第二，推動「科技人慢活計畫」，鼓勵科技產業人才赴台東旅遊、長住與遠距工作，促進人口流動與地方消費；第三，串聯觀光與產業資源，透過交通與行銷整合，打造「新竹—台東」雙城旅遊品牌。

陳見賢強調，未來城市競爭已從單一縣市競爭，轉為區域整合競爭，此次交流不僅深化兩縣市合作基礎，也展現跨域治理的前瞻視野，期盼透過「科技×觀光」的雙引擎策略，帶動地方發展與國家整體競爭力提升。