　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO表示，女友暗示要分一點。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，在九份持有房產，近期成功出租作為民宿使用，並一次收取年租金25萬元與押金，合計約50萬元。女友得知後，開始以半開玩笑語氣提及應「請客吃好料」或「買東西」，讓他很疑惑，不確定該如何回應，也擔心後續只要有額外收入，都要「表示一下」，貼文引發討論。

男網友在Dcard發文，「收了25萬租金，女友開始暗示要分一點…這正常嗎？」在九份有一間房子，最近有人承租做民宿，最近完成簽約與收款，一次取得年租金25萬元與押金，總額約50萬元。他強調，這筆資金原本就有既定用途，在財務規劃上已有安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

房屋出租收50萬元　女友笑稱應該請客

不過，女友得知消息後，以半開玩笑的語氣表示「是不是該請吃好一點？」「最近可以買個東西吧？」雖然表面上笑笑著講，但原PO認為並非完全開玩笑，開始思考女友真實想法，若選擇忽略，擔心影響彼此關係；但若因此開始花費在女友身上，又擔心變成默認，未來只要有額外收入就需要「表示」，好奇問「女友這種反應算正常嗎？」

貼文曝光，不少人力挺原PO「你自己的房子、你的租金，本來就不用分吧…？」「果然財不露白」、「單從這個事上，個人的資產只能我主動給，但對方不能開口要，我覺得這個是很基礎的邏輯」。

不過，也有網友認為原PO反應太大，「連吃頓好的都可以講成這樣，你平常很摳？」「講得好像一餐飯要吃掉50萬一樣」「請吃個飯還好吧，我覺得是你想太多了」、「請她吃個2000塊的餐，就算沒收那50萬還是做得到吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經濟顧問示警：美國恐遭致命一擊
謝金燕成功「復活豬哥亮」合體　全場暴動狂喊：謝新達
台灣19歲新星！狂飆156火球　11球飆2K完美收工
瞬間墜河！巴西大橋坍塌「機車汽車噴飛」14死　畫面首曝光
四座核電廠停機「花2300億」　趙少康：民進黨欠每人1萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

高雄看病有錢賺！名醫發想　診所掃QRcode登錄TOCC防登革熱

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

藍皮解憂號年吸逾8萬旅客　車廂老舊「3年後決定去留」

只誇「你很棒」還不夠！讚美分3等級　家長沉默只會讓小孩更茫然

看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」　醫曝吃法證實了

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

高雄看病有錢賺！名醫發想　診所掃QRcode登錄TOCC防登革熱

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

藍皮解憂號年吸逾8萬旅客　車廂老舊「3年後決定去留」

只誇「你很棒」還不夠！讚美分3等級　家長沉默只會讓小孩更茫然

看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」　醫曝吃法證實了

川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

快訊／三重汽機車相撞　一家「四貼」全送醫！5歲男童骨折

獨／小龍女2026秘密武器搶先曝！金毛獅王出手　3女神合體尬5隊

「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

鳶嘴稍來步道藏「殺人陷阱」！男自稱愛樹割斷引導繩下場曝

中國消費降級　寵物市場卻逆勢成長

蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

掏證件掉出「喪屍煙彈」！警開2槍仍脫逃　2男今凌晨投案

伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」！　經濟顧問示警：美國恐遭致命一擊

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

生活熱門新聞

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

把握好天氣！　2波鋒面接力

中東戰爭衝擊　塑膠製品漲價了

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

34歲男打手遊突胸痛　竟是心肌梗塞

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

AI時代成功公式已失效　專家：14歲起探索，少走20年彎路

更多熱門

相關新聞

砸60億買下信義區萬坪商辦　興富發：5成待租「單價2千UP」

砸60億買下信義區萬坪商辦　興富發：5成待租「單價2千UP」

興富發（2542）布局收益性不動產，今（16日）代子公司公告以60億元買下松仁路「全球人壽」大樓，土地面積千坪、建物面積達萬坪規模。興富發表示，該大樓地段精華，外觀、內裝條件維持得相當不錯，目前約有5成待租，將以租金單價2~3千元釋出。

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

火鍋名店撤出「33命火場」2年　房東月開40萬招租難

火鍋名店撤出「33命火場」2年　房東月開40萬招租難

自由黃昏市場「吸金黑洞」釋出　月開30.5萬找租客

自由黃昏市場「吸金黑洞」釋出　月開30.5萬找租客

愛店突收攤！她問到「一個月租金」喊不簡單

愛店突收攤！她問到「一個月租金」喊不簡單

關鍵字：

九份房產出租租金女友反應民宿

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面