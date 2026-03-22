收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉：這是我的錢！兩派吵翻





▲原PO表示，女友暗示要分一點。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，在九份持有房產，近期成功出租作為民宿使用，並一次收取年租金25萬元與押金，合計約50萬元。女友得知後，開始以半開玩笑語氣提及應「請客吃好料」或「買東西」，讓他很疑惑，不確定該如何回應，也擔心後續只要有額外收入，都要「表示一下」，貼文引發討論。

男網友在Dcard發文，「收了25萬租金，女友開始暗示要分一點…這正常嗎？」在九份有一間房子，最近有人承租做民宿，最近完成簽約與收款，一次取得年租金25萬元與押金，總額約50萬元。他強調，這筆資金原本就有既定用途，在財務規劃上已有安排。

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房屋出租收50萬元 女友笑稱應該請客

不過，女友得知消息後，以半開玩笑的語氣表示「是不是該請吃好一點？」「最近可以買個東西吧？」雖然表面上笑笑著講，但原PO認為並非完全開玩笑，開始思考女友真實想法，若選擇忽略，擔心影響彼此關係；但若因此開始花費在女友身上，又擔心變成默認，未來只要有額外收入就需要「表示」，好奇問「女友這種反應算正常嗎？」

貼文曝光，不少人力挺原PO「你自己的房子、你的租金，本來就不用分吧…？」「果然財不露白」、「單從這個事上，個人的資產只能我主動給，但對方不能開口要，我覺得這個是很基礎的邏輯」。

不過，也有網友認為原PO反應太大，「連吃頓好的都可以講成這樣，你平常很摳？」「講得好像一餐飯要吃掉50萬一樣」「請吃個飯還好吧，我覺得是你想太多了」、「請她吃個2000塊的餐，就算沒收那50萬還是做得到吧」。