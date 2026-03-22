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蘇丹醫院遭攻擊！無人機血洗至少64死　13童喪命醫護也難逃

▲▼2024年9月26日，蘇丹政府軍展開行動，試圖從競爭對手快速支援部隊（RSF）手中奪取首都部分地區後，首都喀土穆（Khartoum）上空升起濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）21日表示，蘇丹一間醫院20日遭空襲，造成至少64人死亡、89人受傷，死者包括13名孩童。這起事件使蘇丹戰爭期間因醫療設施遇襲的死亡總數突破2000人。

醫院遇襲！急診兒科產科遭波及　醫護孩童喪命

根據世衛，這起奪走至少64條人命的事件發生在埃德代因教學醫院，醫院兒科、產科、急診科均遭到破壞，死者包含13名孩童、2名女護士、1名男醫師及多名患者。另外，在89名傷者之中，包括8名醫務人員。

聯合國駐蘇丹人道主義辦公室對此感到震驚。世衛已把此案列為「已證實」的暴力攻擊事件。

軍方無人機血洗　教學醫院受損嚴重

法新社引述蘇丹人權組織「緊急律師」（Emergency Lawyers）說法指出，攻擊醫院的是軍方無人機。

目前蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）控制西部達佛地區，而政府軍則掌握蘇丹東部、中部及北部區域。快速支援部隊控制的埃德代因經常遭到蘇丹軍方攻擊。

世衛秘書長譚德塞指出，埃德代因教學醫院受損嚴重，目前已經無法運作，基本醫療服務陷入中斷，「蘇丹流的血已經夠多了，現在是時候緩解蘇丹衝突，確保平民、醫務人員、人道主義工作者的安全了」，呼籲醫療場所絕不應成為襲擊目標，和平才是最好良藥。

3年逾2000人喪命　超過1100萬人流離失所

在過去將近3年的衝突之中，世衛已經確認針對蘇丹當地醫療體系的213起攻擊事件，總計2036人喪命、超過720人受傷。

法新社指出，這場戰爭已造成超過1100萬人被迫逃離家園，光是今年，蘇丹就發生12起針對醫療機構的攻擊，奪走178條人命。聯合國形容，蘇丹正面臨全球最嚴重的流離失所與飢荒危機，超過3300萬人急需人道援助。

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