清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

▲清明掃墓12大禁忌曝光，其中有4生肖今年要慎防「容易卡到陰」。（示意圖／瑞芳分局提供）

文／鏡週刊

清明節（4月5日）將到來，不少人則會提前返鄉掃墓避開車潮及人潮，也有不少禁止要留意。命理專家小孟老師就統整12大禁忌，並示警4大生肖清明節當天要小心「卡到陰」。

小孟老師表示清明節有4生肖容易卡到陰，分別為馬鼠牛兔，其中屬馬者應少去山邊溪流邊，因容易有煞氣；屬鼠者少去大樹下或是森林覆蓋之地；屬牛者要避免焚燒紙錢的地方或極冷之處；屬兔者則別去無人居住的老宅。

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另外提醒小孟老師也提醒以下12大禁忌：

1.清明節當天別輕易進出老宅

2.下午5點前掃完墓

3.不要去有祖先牌位的朋友家

4.掃墓完別直接返家

5.清明節要禁欲

6.禁止打麻將（有牌位的地方）

7.禁喇叭聲太大

8.別拜芭樂（芭樂票）、番茄（血）、香蕉（招你來）、釋迦（佛祖的頭）

9.不要買鞋（諧音：邪）穿上山，容易招邪

10.不要到墓地拍照

11.生日當天別去掃墓

12.非親人別到他人家的墓拜拜

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



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