挺免費營養午餐　黃國昌：希望藍白新北市長民調機制下周有共識

▲民眾黨主席黃國昌22日出席民眾黨記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對2026九合一大選，國民黨與民眾黨日前拍板政黨合作協議，同意藍白整合縣市長人選時，以民調決定，並同步啟動新北市、嘉義市、宜蘭縣的兩黨協調小組，朝「全民調」進行。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前跟國民黨政黨合作協議的民調作業辦法，兩黨目前正在進行密集地磋商中，希望下個禮拜（指3月23日至27日間）能夠有一個共識可以出來。至於是否支持在新北市推動免費營養午餐？黃國昌說，他支持且對財源哪裡來，早就做好了清楚的規劃。

黃國昌22日上午出席民眾黨記者會。在媒體提問階段，對於藍白預計25日協調嘉義市長民調方式，新北市方面是否也有時程表？黃國昌說，有關於目前跟國民黨政黨合作協議的民調作業辦法，兩黨目前正在進行密集地磋商中，希望下個禮拜（指3月23日至27日間）能夠有一個共識可以出來。

黃國昌表示，「當然我們在進行民調作業辦法時候」，也會徵詢黨內候選人意見，希望能夠透過科學方式、最好方式來挑選出最佳、最強的團隊跟候選人，有任何結果的時候，他會負責任地來報告。

媒體詢問，台北市前市長柯文哲批免費校園營養午餐是撒幣政策，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧希望可以在新北落實，你認為新北合適嗎？當選會推動嗎？黃國昌回應，他已經評估且精算過，對於新北市來說，營養午餐免費的政策大概會增加將近40億支出；目前「三明治家庭」面臨沈重的負擔，怎麼樣協助他們能扶老攜幼，一直是民眾黨面對2026地方選舉的重中之重，因為只有能夠有效化解、減緩三明治家庭在現在台灣的經濟情勢下面、人口結構下面所面對的困難，才能夠有效解決台灣目前人口結構所出現急遽的變化以及少子女化的國安危機。

黃國昌表示，在這樣的基礎上，他支持在新北市推動免費營養午餐政策，但這個支持不是盲目地開支票。他到目前為止對新北市的政策開了非常多記者會，都負責任地告訴大家「財政非常的重要」，這就是為什麼當初推動修正《財劃法》，因為只有地方的財政健全，地方政府才能夠好好地做事情。

黃國昌說，他對蘇巧慧最大的質疑是，當初在野黨推動《財劃法》時候，蘇投反對票，結果此修法幫新北市多增加400億統籌分配款，卻被她拿來不負責任地大開支票；例如，針對補助銀髮族假牙5萬元，請問算過要多少錢嗎？更荒謬的事情是，當蘇提出這樣政策的同時，中央政府正把補助給地方政府長者特定的、符合一定條件的假牙補助刪除了。

「民進黨政府的兩面手法我已經快要看不懂，」黃國昌表示，可能民進黨認為手上有宣傳機器，怎麼樣胡說八道都沒有關係，怎麼樣不負責任地透過各式各樣撒幣政策，也不用認真地討論財源到底要哪裡來，面對任何的質疑只要一句話「我們都有規劃，絕對沒有問題」，但要不要把新北市的預算書攤出來？錢從哪裡來？說清楚講明白。黃強調，「對我自己來講，我絕對不做這種不負責任的撒幣政策。我的確支持，但是財源哪裡來，我們早就做好了清楚的規劃」。