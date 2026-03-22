賴清德喊評估重啟核電！他翻出7年前照片：反核遊行走個心酸

▲賴清德總統鬆口研議核二、核三重啟可能性。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

政府近日宣示將評估重啟核電，引發各界討論。臉書粉專「漂浪島嶼--munch」就翻出2019年廢核大遊行舊照開酸，直指如今在朝權貴過去曾拉著反核布條、喜孜孜和群眾一同上街，現在卻出現「反核大迴轉」，根本是「雙標髮夾彎的最佳示範」。他更感嘆，民進黨一路從高舉反核大旗，到如今宣布評估復核，讓多年上街的反核群眾最後「走個心酸落寞」。

「漂浪島嶼--munch」發文表示，賴清德總統提出「核安無虞、核廢有解、社會共識」的復核三要件，這套說法其實和2021年核四商轉公投時，前總統馬英九提出的重啟核四要件相差無幾，簡直就是「國民黨的口水翻版」。他質疑，若同樣的條件由國民黨提出就被全盤否定，換成民進黨提出卻變成可行，這種「他非我可」的邏輯，實在令人難以理解。

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他也點出，更諷刺的是，雖然國民黨長期被視為擁核，但2001年核四復工、到2026年評估復核，兩次關鍵轉折竟都發生在民進黨執政時期。「2001年還可推託在野逼迫，2026年在野沒能逼迫，總統就主動宣布」，直言前後二度擁抱核電，讓外界看見所謂堅持「不如一張薄紙」。

文末更直白寫道，對民進黨而言，過去黨外到執政一路以來的兩大支柱就是「台獨與反核」，如今「台獨變華獨，反核也終於搖擺」，形同成了「國民黨2.0」。他還質問，2001年民進黨宣布核四復工時，反核社運界曾聯名發表長文譴責，如今民進黨再度評估復核，這些長期反核人士是否還會再次出聲，還是選擇「裝瞎沉默」；最後也忍不住酸，「反核不是綠營鐵血教條，在國民黨執政，反核是選舉策略，一到民進黨執政，復核就變難違宿命。」