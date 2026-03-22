疑夫失聯搞外遇　妻深夜暗巷持菜刀堵人！奪刀濺血驚動警察

▲黃女懷疑先生外遇，街頭持刀砍傷陳男，警方到場了解情況。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（22日）凌晨發生一家庭糾紛，北新路三段的一對夫妻，因懷妻子疑丈夫外遇，雙方在街頭發生爭吵，過程中妻子持菜刀揮舞理論，丈夫見狀急忙上前奪刀，造成手部多處刀傷。鄰居急忙報警處理，警方抵達後，雙方皆表示不願提告，但分別送醫治療，並依規定通報家暴案件。

據了解，結婚多年但未育有兒女的49歲陳男及44歲黃女，同住在新店北新路三段65巷內。近期黃女發現丈夫時常深夜才返家，又常搞失蹤聯繫不上人，因而懷疑老公外遇；今天凌晨12時許，黃女持菜刀在家門外巷口，等待陳男返家，準備與其理論。

陳男才現身，黃女就不斷質問行蹤，雙方因而爆發激烈口角，情緒失控的黃女拿著菜刀不斷揮舞，造成陳男手部有多處刀傷，陳男奪刀後，黃女才氣沖沖地返家；附近鄰居聽見爭吵聲，隨即撥打110報案處理。警方到場，僅發現清潔血跡的陳男。

經詢問狀況，黃女及陳男皆表示為家庭糾紛，不願向對方提出告訴，但雙方都有受傷，警方通知救護車，將陳男及黃女先後送往新店耕莘及慈濟醫院治療。警方依規定，通報家暴製作相關卷宗陳報防治組家防官。