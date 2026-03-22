乘客猝死！遺體放廚房「加熱13小時」飄屍臭　空服員心理創傷

▲ 英航乘客飛行中猝死，遺體被存放在廚房直到降落。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國航空（British Airways）一架從香港飛往倫敦希斯洛機場的班機，日前發生一名60多歲女乘客在起飛後30分鐘猝死的悲劇，事發後機長仍決定繼續飛行13個半小時抵達目的地，途中遺體則存放在機尾廚房，但因地板有加熱功能，航程尾聲飄出異味，引發乘客抱怨。

遺體處置引爭議 駕駛艙建議遭拒

《太陽報》報導，這起事件發生於英航BA32航班上，當時機組人員面臨遺體處置難題，駕駛艙人員建議將遺體放置於廁所內，但空服員認為應存放在機尾的廚房區域，最終遺體被移至後方廚房。

一名知情人士透露，「顯然死者家屬非常悲痛，機組員也是。許多人希望返回香港，但老實說若乘客已經死亡，就不會被視為緊急狀況。」

廚房地板加熱功能 航程尾聲飄惡臭

該消息人士描述，機組員討論如何處理遺體時，駕駛艙提出將遺體鎖在廁所的建議被拒，「所以他們不得不隔離遺體，用東西包裹起來並移到機尾廚房。廚房地板會加熱，部分機組員忽略了這點，飛行接近尾聲時有人說那裡傳出臭味。」

機組員受創傷 乘客困機上45分鐘

飛機抵達倫敦時警方已在停機坪等候，降落後乘客被要求待在座位上45分鐘，等待警方完成調查。據報事後部分機組員因創傷無法正常上班，航空公司已提供心理支持。

英航發言人證實，「一名乘客不幸在機上過世，我們對其親友致以慰問。我們正持續支持機組員，並正確執行所有程序。」