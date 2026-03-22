川普出狠招！古巴全國大停電「一周2次」　人民苦喊：活不下去

▲ 古巴一周內二度大停電。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

古巴電網因設施老化及美國石油封鎖承受巨大壓力，21日再度陷入全國性大停電，已是不到一周內電網第2次癱瘓。隨著夜幕降臨，首都哈瓦那街頭一片漆黑，民眾只能依靠手機燈光或手電筒照明前行。

火力發電廠故障引發連鎖反應

根據《法新社》，古巴國營電力公司表示，國家電力系統發生「全面中斷」，由於某座火力發電廠機組故障，引發「連鎖反應」導致電網崩潰。當局已緊急啟動微型電網，優先為醫院、淨水廠等關鍵設施供電。

64歲哈瓦那居民奧利瓦（Ofelia Oliva）受訪表示，「這簡直讓人無法忍受」，「距離上次停電還不到一周，這真的太累人了。」36歲計程車司機洛佩茲（Nilo Lopez）也無奈地說，「我們難道要一輩子這樣過生活嗎？根本活不下去。」

老舊電廠頻故障 停電最長40小時

古巴電力系統仰賴8座運轉逾40年的老舊火力發電廠，頻繁故障已是常態。哈瓦那每天停電最長可達15小時，內陸地區甚至超過40小時。自美國總統川普1月抓捕古巴盟友、委內瑞拉前總統馬杜洛後，情況更趨惡化。

川普石油封鎖奏效 古巴1月來滴油未進

川普更威脅對販售石油給古巴的國家課徵關稅，導致古巴自1月9日起滴油未進，不僅重創能源業，也迫使航班大幅減少，衝擊觀光產業。

這個擁有960萬人口的國家正深陷危機，川普毫不掩飾促使政權更迭的企圖。古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）則警告，任何外部侵略者都將遭遇「無法擊破的抵抗」。停電與物資短缺雙重困境之下，上周末已有示威者破壞共產黨省級辦公室宣洩不滿。