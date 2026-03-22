控四座核電廠停機「花2300億」　趙少康：民進黨欠每人1萬元

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨天在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議，引發在野黨痛批能源政策急轉彎。前中廣董事長趙少康今（22日）表示，錯誤的政策比貪污更可怕，並精算核一至核四廠因停機或廢止所產生的價差，控訴民進黨政府欠台灣人民共計2300億元，等同政府欠每人1萬元。

針對賴清德能源政策轉向，趙少康說，民進黨過去近十年的能源轉型政策導致發電成本暴增，他也計算，核一至核四廠因停機或廢止所產生的價差，等於民進黨政府共欠台灣人民共計2300億元，每人負擔1萬元。

趙少康指出，台灣四座核電廠若正常運作，每年總發電量可達610億度，以核電每度成本約1.2至2元計算，遠低於現行平均每度3.04元的發電成本。他質疑，核一、二、三廠在蔡英文與賴清德執政期間陸續停機，如果核四廠在5年前評估重啟，就不用多花至少1000億元，加總起來等於多支出發電成本高達2300億元。

趙少康表示，民進黨每天吃香喝辣，用的都是民脂民膏，這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的，指控民進黨欠台灣人民2300億，一點都不誇張，這還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌。

