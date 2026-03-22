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社會 社會焦點 保障人權

獨／帥警卡官司8年被討百萬　訪查走錯戶遭記「劣蹟」害慘他

▲▼ 。（圖／翻攝賴威廷IG）

▲原本在台中服務的員警賴威廷，被一名住戶提告侵入住宅，纏訟多年，警職熱情被澆熄。（圖／翻攝賴威廷IG）

記者許權毅／台中報導

時任台中烏日警分局的員警賴威廷外型與能力都出眾，卻因為「訪查走錯戶」，被該住戶提告侵入住宅，求償百萬。據了解，該住戶之所以緊咬不放，是因分局督察組竟把「走錯戶」列為當事2名員警「劣蹟」，該住戶以此當作證據，不斷提告，甚至曾提出1000萬國賠，莫須有罪名讓2警背得好辛苦，雖屢獲勝訴，但8年來身心俱疲，紛紛調離原單位。

烏日警分局回應，事發當時據該住戶申訴，認定未經同意進入住宅前，認有模糊地帶之處，予以劣蹟。但經檢院均駁回住戶之訴，認同員警執行家戶訪查，身穿制服且告知事由，並無過失，警方尊重及感謝法院判決支持，持續捍衛員警依法執勤。另外，員警若因公涉訟，律師費用均會由分局支應。

▲▼烏日分局,台中,警察,警方,烏日,派出所,烏日派出所。（圖／記者許權毅攝）

▲烏日分局當時對2名上錯門員警記劣蹟，被該住戶當成證據不斷提告。（圖／記者許權毅攝）

本站報導〈警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年」〉。該案是2018年在烏日分局大肚所服務的員警賴威廷、廖員2人，原本要到鄰長家進行訪查，結果因為天色昏暗，走到「隔壁戶」，過程雖然只有30秒到1分鐘左右，2名員警馬上就離開，該住戶卻說因此擔心受怕，還得去看身心科，求償百萬元。

據了解，該對夫妻先是提出刑事告訴，先後地檢署與高分檢都給予不起訴處分，該對夫妻又提出國賠1000萬，同樣失敗，又轉而針對2名員警提出民事求償100萬，想當然也是敗訴。

賴威廷昨晚在IG上發文指出，該住戶每隔2年左右就告，每每都要花費大量時間去處理，還必須要花錢聘請律師，也無法理解對方到底想要什麼。賴說：「這個案件結束了嗎？我不敢給答案，告人是你的權利，但我卻要因為你的權利不斷出庭，也許這就是30秒走錯戶的代價。」更吐露警職熱情直接被這件事給澆熄。

資深員警分析，所謂「劣蹟註記」，是比申誡還要低的處分，若違反輕微規定如服裝、行政流程者會被記劣蹟，6次劣蹟會變成一支申誡。對一般正常服勤的員警來說雖然不痛不癢，但是該申訴住戶依此當作底氣，凸顯警方是否是希望儘速結案，反而落得被抓到把柄，讓基層員警無所適從，難以安心工作，需再謹慎面對類似情況。

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