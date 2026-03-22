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諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

▲民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭（左起）、白委洪毓祥、民眾黨主席黃國昌、清大核子工程與科學研究所教授李敏22日出席民眾黨記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭（左起）、白委洪毓祥、民眾黨主席黃國昌、清大核子工程與科學研究所教授李敏22日出席民眾黨記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德昨宣布月底將把核二、核三廠重啟計畫送到核安會審查，並感謝立法院修正通過《核管法》。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）表示，不僅打臉罷團，也打臉無理杯葛的民進黨立委及行政院院長卓榮泰，這一段歷史沒有辦法抹去，賴最起碼應該要以民進黨主席身分鄭重道歉。另對於總統府人士表示，在不重啟核電下，台灣至2032年供電無虞？黃國昌說，為什麼要不具名？因為那個說法太可笑，如果真的不缺電，請問賴清德決定重啟核電是為了什麼？

民眾黨22日上午舉辦「正視產業民生 有序重啟核電」記者會。對於賴政府有意重啟核二、核三廠，白委洪毓祥表示，從立法院黨團的立場還是有幾個對政府要求：第一、台電、經濟部能盡速向立法院送出核二、核三的重啟白皮書，包括時程、成本、風險、核廢處理、地方的溝通、社會的共識、法制的配額修改等；第二、按照台電說法最快1.5年可以重啟，中間的供應缺口用什麼方式來補？燃氣還是燃煤？請經濟部跟台電要說明；第三、希望核電重啟後，要公布新的整體能源需求預測，也就是燃氣、核電、燃煤、再生能源等佔比多少？政府必須重新估算；第四、重啟案必須向立法院專案報告及主案的審查。

媒體詢問，怎麼看在賴清德昨宣示後，有不具名的府方人士說，賴清德已明確表示，在不重啟核電下，台灣至2032年供電無虞？在大罷免時，2名藍委因提案修《核管法》而被當被罷免理由，如今賴感謝立法院修法，是不是在打臉罷團？黃國昌回應，賴清德昨感謝立法院修正《核管法》，不僅在打臉罷團，其實也在打臉那個時候在立法院無理杯葛的民進黨立委，也在打臉卓榮泰。

▲黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

黃國昌說，當時民進黨立委在立法院對推動修《核管法》的在野黨立委汙衊、抹黑，連抹紅的招式都使出，質疑在野黨為了中共修《核管法》。大家不會覺得很荒謬嗎？台灣的民主怎麼會變這樣？結果今天賴清德出來說一句感謝，但他必須沉痛地說，沒有辦法抹去過去這一段歷史，賴最起碼應該要以民進黨主席身分，為過去這一年民進黨鋪天蓋地的抹紅、抹黑，鄭重道歉，這是他作為國家領導人、作為執政黨黨主席應該有的基本擔當。

黃國昌表示，至於總統府，請開大門走大路，用不具名的方式放話，為什麼要不具名？因為那個說法太可笑。如果真的如同他們所聲稱的完全都不缺電的話，請問賴清德決定重啟核電又是為哪種？到底是為了什麼？是為了重啟而重啟嗎？

黃國昌說，台灣面臨能源的脆弱，導致中東有戰火，台灣就全面警戒，是不是要連備用的燃煤機組全部都拿出來用？已經討論到這樣的層次，結果為了要掩飾自己錯誤的能源政策，為了要幫自己找一個下台階，透過不具名的方式出來放這種話，不是很可笑嗎？

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