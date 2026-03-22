《逐玉》4K大結局遭內部人員外流！　官方火速發聲…全網力挺

記者廖翊慈／綜合報導

熱播陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，演員群高顏值陣容、男女主角雙強故事線，開播後不只中國討論度高，就連台灣網路上也是不少人直呼「哪裡可以撿一個謝征」？不過22日卻遭爆出，20日在網路上發現，盜版已經有大結局內容，且印有審核水印，令官方嚇得急發聲明。

▲《逐玉》全片外洩。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，《逐玉》由騰訊、愛奇藝、Netflix三大串流平台在全球播出，開播後討論熱度不斷攀升，被譽為「現象級大爆劇」。官方資料顯示，全劇40集，目前已更新到30集，而外流的片段已有31至40集。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供，上同）

根據外流的畫面顯示，盜版平台自20日，便開始上傳，官方平台未更新的集數，片頭是「愛奇藝」的審核畫面，畫質更是4K，相關話題一度衝上微博文娛熱搜榜第一名。還有人苦笑直呼，「騰訊真是無妄之災。」

對此，官方微博「網劇逐玉」火速發出反盜聲明，「在最近的維權監測中，我們發現互聯網上有人未經許可，擅自非法傳播、銷售劇集《逐玉》的盜版內容，該盜版內容不僅嚴重侵犯了出品方及播出平台的合法權益，也對創作者和觀眾造成了極大的傷害。對此，我們嚴厲譴責並堅決抵制盜版的同時，將嚴查盜版來源，保留追究其刑事責任及賠償損失的權利。」

▲《逐玉》官方急發聲明。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）

聲明最後也呼籲，「同時我們也呼籲廣大網友、觀眾通過合法播出平台觀看《逐玉》。若發現盜版線索，可向《逐玉》官方微博帳號進行舉報，以實際行動支持正版，共同打擊盜版，營造良好的版權保護環境。」對於是否為愛奇藝內部人員外流，官方目前尚未做出說明。

該份三方聯合聲明迅速衝上文娛熱搜榜第一，網友也跟著力挺，「支持正版，抵制盜版，尊重主創人員的心血」、「騰訊影片收集逐玉盜版線索，並且逐玉盜版沒彈幕快樂少一半，大家還是多多支持正版吧，只能說劇紅是非多」、「看劇還是要看正版來得爽」、「要不報警吧，平台也必須負起損失責任」、「尊重劇組看正版」。

▲《逐玉》開播後在台灣討論度居高不下。（圖／iQIYI愛奇藝國際版，上同）

公開資料顯示，古裝劇《逐玉》自2026年3月6日開播，改編自晉江文學城作者團子來襲的小說《侯夫人與殺豬刀》，由曾慶傑執導，田曦薇、張凌赫主演，以市井屠戶女與落難侯爺的契約婚姻為引，融合川渝地域文化與明代女將秦良玉精神原型，講述亂世中女性成長與家國情懷交織的故事。