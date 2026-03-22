爆乳區、泰妹區...台中「另類地圖」瘋傳！老司機點頭：蠻準的

▲網路流傳台中市「另類地圖」。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳1張台中市「另類地圖」，只見該地圖以台中公園為中心，周圍區域被標出「泰妹」、「台妹」、「爆乳妹」等字，原來是有「老司機」以自己「特殊體驗」的經驗，把流鶯分布位置細心分享，不少網友將其戲稱為「快樂產業版圖」。

「地圖」內容顯示，台中市中區公園路附近，有多家商家、飯店、餐館，作者畫上紅線作為路線，沿著周遭繞了一圈，並在其中數個地點，標註泰妹、爆乳妹、台妹還有熟女區，像是引導其他尋芳客可依照不同需求，前往標示地點。

話題引起網友討論，有人留言表示，「好像百貨公司樓層導覽」，也有老司機留言說，「這圖其實蠻準的」，甚至有大學生族群感到十分好奇，「同學看到研究半天！」，但也有人說，其實這些流鶯不定期會更換場所，流動性頗高。

知情民眾表示，老台中人本就知道，台中公園周圍本就是中部著名的紅燈區，到了近年出現結構變化，以往以年紀較大，多是4、50歲女子的「高溫茶」，近年發展年輕化，以2、30歲的東南亞女子為主力，這些女子用觀光簽來台，也因觀光護照只能待15天，更換新面孔速度快，提供消費者更多新鮮感。

民眾說，除了東南亞女子，為增加競爭力，本土女子也年輕化，中高齡流鶯反而相對少見了，所以除了本地人，也吸引不少外地客專程到台中「朝聖」。