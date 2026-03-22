直擊！美術館工地混凝車逆向畫面曝　高雄3月大車事故奪4命

▲施工車輛直接逆向差點撞到對向來車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄美術館特區一處建案施工車輛誇張逆向，直接切進來車道，還疑似沒打方向燈，畫面曝光後讓不少用路人看了直冒冷汗。警方事後調閱影像，認定違規屬實，依法開罰，並要求施工單位立刻改善交管措施。

這起事件發生在今年2月26日，地點就在鼓山區明誠四路與美術東二路口。民眾反映，當天該建案施工已經影響交通，大型車進出時亂象不少，讓經過的機車族和汽車駕駛都捏把冷汗。警方檢視行車紀錄器畫面後，確認該大型車已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，可處600元以上、1800元以下罰鍰；另也涉及第42條「未依規定使用燈光」，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。





▲施工車輛未打方向燈，同時也跨越雙黃線。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鼓山分局強調，該建案雖然已依規定向主管機關申請臨時道路使用許可，但現在被拍下現場施工大車出現逆向行駛等違規情形，警方已依法舉發，並責令施工單位改善交通管制措施，後續也會持續針對轄內工地周邊交通違規加強取締。

只是讓民眾更不安的是，高雄近期大型車事故接連上演。光是今年3月，高雄就陸續發生多起與曳引車、大貨車有關的死亡車禍。3月18日短短一天內，高雄地區就接連發生2起涉及曳引車的死亡事故，當天下午4時許，大寮區河堤路與會營街口，46歲鍾姓男騎士與同向行駛的曳引車發生碰撞，整個人當場被捲進巨大車輪底下，失去生命跡象；同日中午12時許，仁武區水管路與澄觀路口也傳出噩耗，55歲陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，疑似未注意車前狀況，追撞前方52歲曾姓女騎士，造成女騎士傷重不治。

再往前追，3月12日小港區漢民路與沿海路口也發生一起死亡車禍。25歲陳姓機車騎士疑似闖紅燈，遭54歲王姓男子駕駛的大貨車猛力撞上，送醫後仍宣告不治。3月3日上午，國道1號南向路竹路段340.3公里處，更發生一起慘烈到讓人頭皮發麻的「夾殺」事故，44歲郭姓男子駕駛小客車遭後方貨運曳引車追撞後，整輛車被往前推進前方貨櫃車底，車體瞬間被壓爛變形，人受困車內，救出後仍回天乏術。

▲高雄市3月份大型車輛事故 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）