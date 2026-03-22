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核二、核三重啟　卓榮泰：台電下周送出再運轉計畫給核安會

▲▼行院長卓榮泰媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲行院長卓榮泰媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（21日）表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇高度討論。對於核二、核三重啟，行政院長卓榮泰22日表示，台電會在下個禮拜送出它的再運轉計畫的整個最終的報告，送給核安會；他強調，之後當社會有共識之後，核電廠核二、核三廠能不能在何時來啟動，就依照這個程序來完成。

卓榮泰受訪時說，關於核能的問題 ，他必須再重新的強調，有兩個不變，就是持續發展總統賴清德所要求的二次能源轉型，貫徹這個目標不變，也就是會發展多元的綠能、深度的節能、科技儲能以及強化電網韌性。

卓榮泰表示，第二個不變，是我們在整個發展的過程當中，對於核能的三個原則不變，就是在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」底下，所以這兩個不變是我們始終的目標。

卓榮泰指出，現在對於整個產業的發展以及國際的情勢，在立法院經過《核管法》（《核子反應器設施管制法》）修法之後，依法對於傳統的核三、核二廠展開依法的程序，所以這個程序也有兩個必須要完成。

卓榮泰說，第一個必須是台電必須提出自主安全檢查以及再運轉計畫；第二個必須是核安會必須依法來完成審查，那整個才會有後續的發展。他表示，前天在立法院的總質詢當中，針對委員的垂詢，他也說過關於現在核二、核三兩廠它後續在台電跟核安會的程序當中，堅持這個方向，第一個是首重安全，一定要在完成所有的安全檢查之後，才第二個講求效率，就是在何時能夠來重啟這個核電廠，之後還要經過社會共同的共識，還是一樣的。

卓榮泰表示，因此在整個過程裡面，現在台電會在下個禮拜送出它的再運轉計畫的整個最終的報告，送給核安會，一定要依照安全程序來審核，也期待說社會如果有高度的共識、產業有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速的來完成必要的審查。

卓榮泰說，之後當社會有這樣的共識之後，核電廠核二、核三廠能不能在何時來啟動，我們就依照這個程序來完成，這是跟總統所說的、跟政府一直所堅持的方向、程序是一致的。

至於希望最快於哪一年啟用？卓榮泰表示，最快要由核安會它什麼時候能夠完成整個台電送出的再運轉計畫，以及自主安全檢查的審查程序。他說，相信在高度的需求、共識底下，核安會是依照程序，希望它能夠在程序當中有效率的來完成。

另外，有關於外界質疑民進黨政府背離了「非核家園」的主張，卓榮泰說，「沒有，非核家園我們在去年5月17日，當核三廠2號機除役的時候，已經達到非核家園」。

卓榮泰指出，對於傳統核能要不要重新來啟用，是按照立法院《核管法》的修訂。另外，面對新式核能，現在行政院跟政府是全面來接觸新式核能的討論，這個已經在做了，所以在核安無虞的情況底下，對於新式核能的接受程度，社會會進到另外一種價值的討論。

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核電再運轉賴清德卓榮泰核安

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