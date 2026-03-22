南投穆斯林封街席地歡慶開齋節　警協助交通疏導與秩序維護

▲南投穆斯林歡慶開齋節。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

伊斯蘭教最重要的節慶之一「2026年開齋節（Eid al-Fitr）」已於3月20日日落後正式展開，主祭禮（會禮）於21日上午於南投市舉行，象徵齋戒月（Ramadan）圓滿結束，現場參與人數約700人，氣氛莊嚴隆重且溫馨和諧。

本次慶祝活動由中華官心協會主辦，當天在仁和路116巷112號會址及周邊道路登場，規劃上午6時30分及7時30分兩梯次進行，每梯次約30分鐘；依伊斯蘭傳統，禮拜開始前信眾先行「開齋捐」，捐助貧困者以展現關懷精神，隨後由印尼最大伊斯蘭組織「NU伊斯蘭教士聯合會」（Nahdlatul Ulama，簡稱NU）臺灣分部（PCINU Taiwan）教士帶領誦讀古蘭經文，並勉勵信眾於新的一年持續自律向善、關懷弱勢；儀式最後，信眾以阿拉伯語互道「Eid Mubarak」（意為開齋節吉慶）祝福彼此，並與親友共享椰棗、甜茶、香蕉湯及各式炸物等傳統開齋美食，洋溢節慶喜悅。

南投警分局亦派員到場協助交通疏導與秩序維護，並結合活動進行防詐騙、不酒駕、交通安全、婦幼保護及防制人口販運等宣導工作；分局指出，全縣約有7000名印尼籍移工，多數信仰伊斯蘭教，開齋節為其表達感恩、家人團聚及共享佳餚的重要時刻，其意義相當於華人農曆新年，因此當天也透過協會理事長官宸誼協助翻譯，促進警方與外籍人士面對面交流，深入了解其在治安、交通及生活上的需求與建議，落實社區預防犯罪，營造安全、安心的居住環境。

南投分局長蔡宏澤表示，警方將持續推動「打詐」、「交通安全」、「婦幼保護」及「人口販運防制」等重點工作，並積極參與各項社區活動，強化警民合作關係。